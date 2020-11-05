Слайдер GreenBean Basic 80

GreenBean Basic 80 – алюминиевый слайдер длиной 80 см используется с камерами весом до 3 кг, предназначен для достижения идеальных съемок со сдвигом камеры под любым углом: по вертикали, горизонтали или диагонали. Позволяет производить такие виды съемок, как плавный наезд/отъезд от цели, горизонтальное панорамирование (в том числе и со слежением камерой), вертикальные и наклонные слайды. Слайдер (глайдтрек) работает по принципу операторской рельсовой тележки, которая часто применяется при кинопроизводстве, съемке клипов и рекламы, но превосходит тележку в мобильности использования. Четыре высококачественных шариковых подшипника качения со специальной смазкой обеспечивают плавный и точный ход каретки без люфтов. Шариковые подшипники обжимают направляющую по сторонам, что создает конструкцию, исключающую качание во время работы. Используя входящий в комплект шестигранный ключ, можно регулировать силу прижима шариковых подшипников к направляющей. Поворотные ножки оборудованы подпружиненными зажимами с зубчатым соединением, благодаря этому слайдер выдерживает большие нагрузки с гарантированной устойчивостью. Ножки раскладываются в пределах 360 градусов, позволяя хранить слайдер в футляре без снятия ножек. На концах ножек находятся выкручивающиеся нескользящие резиновые наконечники, которые обеспечивают точное выравнивание слайдера по уровню горизонта, а пузырьковый уровень на площадке поможет проверить настройку. Для монтажа слайдера на штативы предусмотрены остановочные отверстия по центру и по краям рельса. Отверстия диаметром 1/4 и 3/8 расположены парно, это предполагает одновременное использование обоих винтов штативной площадки. Дополнительные отверстия 1/4 и 3/8, расположенные на торцах слайдера и на каретке, служат для установки вспомогательного оборудования (монитора, микрофона, осветителя и т.д.).