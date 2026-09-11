Стойка Avenger B6029X Super Wind Up 29 с низким основанием
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Основание
Максимальная нагрузка, кг
80
Минимальная высота, см
140
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
356 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 496432
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Основание
Максимальная нагрузка, кг
80
Минимальная высота, см
140
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.35х0.25х0.25
Вес, кг.
24
Описание товара Стойка Avenger B6029X Super Wind Up 29 с низким основанием
Сверхпрочная стойка с усиленной колонной из нержавеющей стали, секций из хромированной стали и механизированного подъемного устройства. Состоит из трех секций и двух фиксаторов. Стойка снабжена выравнивающей ногой и колесами с тормозами (артикул 474), заполненными пеной для плавного перемещения даже на неровных поверхностях.
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Бренд
Тип товара
Основание
Максимальная нагрузка, кг
80
Минимальная высота, см
140
Страна производитель
Китай
Сверхпрочная стойка с усиленной колонной из нержавеющей стали, секций из хромированной стали и механизированного подъемного устройства. Состоит из трех секций и двух фиксаторов. Стойка снабжена выравнивающей ногой и колесами с тормозами (артикул 474), заполненными пеной для плавного перемещения даже на неровных поверхностях.
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