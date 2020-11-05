8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Софтбокс GreenBean GB GFi 1х6' (30х180 cm)

Артикул: 232141
Софтбокс GreenBean GB GFi 1х6' (30х180 cm)
7 080 руб. 
Купить
+ 185 КэтКоинов
Артикул: 232141
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендGreenBean
Тип товараСофтбокс
ФормаПрямоугольная
БайонетBowens (сменное кольцо, диаметр 145 мм)
Размеры, см30х180
GreenBean GB Gfi 1x6` – светоформирующий инструмент, предназначен для использования со всеми источниками импульсного света и рассчитан на продолжительную работу с галогеновыми источниками постоянного света мощностью до 1000 Вт. Размер софтбокса 30х180 см. Выбор софтбокса зависит от многих факторов, таких как размер и форма снимаемого объекта, расстояние до объекта, желание получить блик определенной формы и других. Чем крупнее источник света по отношению к объекту съемки, тем мягче получаемый свет. Симметричный квадратный или длинный узкий блик можно получить соответствующей формой софтбокса. Используется для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней и паразитных бликов. Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Отражатель, с серебристой тканью внутри, обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени. Сменный металлический байонет Bowens (адаптерные кольца на другие байонеты приобретаются отдельно, диаметр 145 мм). Подпружиненное байонетное кольцо позволит софтбоксу вращаться на 360?. Кольцо фиксируется винтом, находящимся с внешней стороны софтбокса. Отражающее покрытие и внутренний рассеивающий экран обеспечивают максимально равномерный поток с минимальными потерями мощности света, не искажают цветовую температуру источника. Применение качественных материалов гарантирует сохранение этих свойств на протяжении всего срока эксплуатации.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Софтбокс GreenBean GB GFi 1х6' (30х180 cm) - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 7080 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...