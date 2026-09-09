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Фотобокс Godox DF-01 40cm складной купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фотобокс Godox DF-01 40cm складной

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Фотобокс Godox DF-01 40cm складной - фото 1
Фотобокс Godox DF-01 40cm складной - фото 2
Фотобокс Godox DF-01 40cm складной - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобокс
  • Фотобокс Godox DF-01 40cm складной - фото 1
  • Фотобокс Godox DF-01 40cm складной - фото 2
  • Фотобокс Godox DF-01 40cm складной - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 230856
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Фотобокс
Форма
квадратная
Габаритные размеры, см
40х40х40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х19х6
Вес, г.
300

Описание товара Фотобокс Godox DF-01 40cm складной

Складной фотобокс Godox DF-01 предназначен для предметной и макросъемки, размер фотобокса 40х40х40 см. Материал фотобокса позволяет получить равномерное мягкое освещение, а изменение угла подсветки сделает возможным формирование любого светотеневого рисунка. Стенки фотобокса выполнены из светопропускающей синтетической ткани, каркасом являются металлические пружины. Съёмная передняя стенка фотобокса с прорезью для объектива. Фотобокс быстро разбирается и имеет небольшой вес, что делает его удобным для использования не только в студии, но и для выездных съемок. В комплекте имеется набор фонов (красный, синий, черный, белый) и чехол для транспортировки.

Отзывы о товаре Фотобокс Godox DF-01 40cm складной




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Фотобокс
Форма
квадратная
Габаритные размеры, см
40х40х40
Страна производитель
Китай
Описание
Складной фотобокс Godox DF-01 предназначен для предметной и макросъемки, размер фотобокса 40х40х40 см. Материал фотобокса позволяет получить равномерное мягкое освещение, а изменение угла подсветки сделает возможным формирование любого светотеневого рисунка. Стенки фотобокса выполнены из светопропускающей синтетической ткани, каркасом являются металлические пружины. Съёмная передняя стенка фотобокса с прорезью для объектива. Фотобокс быстро разбирается и имеет небольшой вес, что делает его удобным для использования не только в студии, но и для выездных съемок. В комплекте имеется набор фонов (красный, синий, черный, белый) и чехол для транспортировки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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