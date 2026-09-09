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Софтбокс-зонт Godox SB-UFW6090 быстроскладной с сотами купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Софтбокс-зонт Godox SB-UFW6090 быстроскладной с сотами

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Софтбокс-зонт Godox SB-UFW6090 быстроскладной с сотами
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Софтбокс-зонт
Байонет
Bowens
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231095
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Софтбокс-зонт
Форма
прямоугольная
Байонет
Bowens
Габаритные размеры, см
60 x 90
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х24х17
Вес, кг.
1.6

Описание товара Софтбокс-зонт Godox SB-UFW6090 быстроскладной с сотами

Софтбокс — модификатор света, позволяющий получить мягкий светотеневой рисунок на снимаемом объекте. Предназначен для использования на студийных вспышках в качестве заполняющего, а так же моделирующего источников света. Закрытая конструкция исключает паразитные блики и потери светового потока. Отражающая серебристая поверхность обеспечивает равномерное распределение света внутри софтбокса, белые полупрозрачные рассеиватели делают свет более мягким. Соты ограничивают световой поток — делают его более узким, оставляя только параллельные лучи, что позволяет усилить контраст в снимке. Прямоугольные софтбоксы более удобны с точки зрения занимаемого пространства, восьмиугольную насадку — октобокс — предпочитают использовать в портретной и предметной съемке, когда важна естественная (круглая) форма блика. Подбирается под снимаемый объект: небольшие октобоксы применяются крупнолицевых портретов, для получения мягкого освещения. В ростовой съемке подойдут высокие стрипбоксы (вытянутый прямоугольник) и любые другие крупногабаритные модификаторы.

Отзывы о товаре Софтбокс-зонт Godox SB-UFW6090 быстроскладной с сотами




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Софтбокс-зонт
Форма
прямоугольная
Байонет
Bowens
Габаритные размеры, см
60 x 90
Страна производитель
Китай
Описание
Софтбокс — модификатор света, позволяющий получить мягкий светотеневой рисунок на снимаемом объекте. Предназначен для использования на студийных вспышках в качестве заполняющего, а так же моделирующего источников света. Закрытая конструкция исключает паразитные блики и потери светового потока. Отражающая серебристая поверхность обеспечивает равномерное распределение света внутри софтбокса, белые полупрозрачные рассеиватели делают свет более мягким. Соты ограничивают световой поток — делают его более узким, оставляя только параллельные лучи, что позволяет усилить контраст в снимке. Прямоугольные софтбоксы более удобны с точки зрения занимаемого пространства, восьмиугольную насадку — октобокс — предпочитают использовать в портретной и предметной съемке, когда важна естественная (круглая) форма блика. Подбирается под снимаемый объект: небольшие октобоксы применяются крупнолицевых портретов, для получения мягкого освещения. В ростовой съемке подойдут высокие стрипбоксы (вытянутый прямоугольник) и любые другие крупногабаритные модификаторы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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