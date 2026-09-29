Софтбокс Falcon Eyes EB-060 (60*60cm) с переходником для накамерных вспышек
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Характеристики
Тип товара
Софтбокс
Байонет
Bowens
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%4 590 руб. 7 380 руб.
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4 380 руб.
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В наличии
Код товара: 231150
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 590 руб. -38%
7 380 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Софтбокс
Форма
квадратный
Байонет
Bowens
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х24х10
Вес, кг.
1.2
Описание товара Софтбокс Falcon Eyes EB-060 (60*60cm) с переходником для накамерных вспышек
омпактный быстроскладной софтбокс размером 60х60 см для накамерной вспышки. Предназначен для формирования мягкого рассеянного освещения при портретной, репортажной или предметной съемке. Глубина квадратного софтбокса - 40 см. Благодаря компактным размерам в сложенном состоянии софтбокс будет удобен для применения дома или на выездной съемке. Софтбокс EB-060 состоит из складного отражателя, двух съемных рассеивателей и адаптера для крепления вспышки.
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омпактный быстроскладной софтбокс размером 60х60 см для накамерной вспышки. Предназначен для формирования мягкого рассеянного освещения при портретной, репортажной или предметной съемке. Глубина квадратного софтбокса - 40 см. Благодаря компактным размерам в сложенном состоянии софтбокс будет удобен для применения дома или на выездной съемке. Софтбокс EB-060 состоит из складного отражателя, двух съемных рассеивателей и адаптера для крепления вспышки.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Софтбокс Falcon Eyes EB-060 (60*60cm) с переходником для накамерных вспышек - стоимость товара 4590 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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