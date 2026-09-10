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Байонетный адаптер для софтбокса Lastolite Ezybox II LL LS2352N купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Байонетный адаптер для софтбокса Lastolite Ezybox II LL LS2352N

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Байонетный адаптер для софтбокса Lastolite Ezybox II LL LS2352N - фото 1
Байонетный адаптер для софтбокса Lastolite Ezybox II LL LS2352N - фото 2
Байонетный адаптер для софтбокса Lastolite Ezybox II LL LS2352N - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Софтбокс
  • Байонетный адаптер для софтбокса Lastolite Ezybox II LL LS2352N - фото 1
  • Байонетный адаптер для софтбокса Lastolite Ezybox II LL LS2352N - фото 2
  • Байонетный адаптер для софтбокса Lastolite Ezybox II LL LS2352N - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384311
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Характеристики

Бренд
Lastolite
Тип товара
Софтбокс
Форма
круг
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х5
Вес, г.
200

Описание товара Байонетный адаптер для софтбокса Lastolite Ezybox II LL LS2352N

Lastolite Ezybox II LL LS2352N представляет собой байонетный адаптер, который расширит возможности вашего света с портативными софтбоксами. Данный адаптер позволяет устанавливать софтбоксы Lastolite на студийные вспышки с байонетом Elinchrom. Адаптер делает возможным вращение софтбокса вокруг своей оси и позволяет устанавливать его в любом положении, что весьма важно для правильного расположения света при осуществлении фотосъемки. Стоит отметить, представленная модель отличается прочной конструкцией, имеет продолжительный эксплуатационный срок.

Отзывы о товаре Байонетный адаптер для софтбокса Lastolite Ezybox II LL LS2352N




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Lastolite
Тип товара
Софтбокс
Форма
круг
Страна производитель
Китай
Описание
Lastolite Ezybox II LL LS2352N представляет собой байонетный адаптер, который расширит возможности вашего света с портативными софтбоксами. Данный адаптер позволяет устанавливать софтбоксы Lastolite на студийные вспышки с байонетом Elinchrom. Адаптер делает возможным вращение софтбокса вокруг своей оси и позволяет устанавливать его в любом положении, что весьма важно для правильного расположения света при осуществлении фотосъемки. Стоит отметить, представленная модель отличается прочной конструкцией, имеет продолжительный эксплуатационный срок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Байонетный адаптер для софтбокса Lastolite Ezybox II LL LS2352N - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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