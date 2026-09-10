Фотобокс Falcon Eyes Light Cube Z60 LED
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобокс
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 350669
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фотобокс
Габаритные размеры, см
63х62х60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х17х14
Вес, кг.
2.9
Описание товара Фотобокс Falcon Eyes Light Cube Z60 LED
Складной быстросборный фотобокс Falcon Eyes Light Cube Z60 LED используется для получения бестеневой предметной или макрофотографии в условиях офиса, студии или на выезде. Позволяет снимать средние и небольшие объекты для каталогов, интернет-магазинов, фотоблогов с минимальной постобработкой фотографий за счет равномерного освещения предметов переставляемыми светодиодными панелями.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Складной быстросборный фотобокс Falcon Eyes Light Cube Z60 LED используется для получения бестеневой предметной или макрофотографии в условиях офиса, студии или на выезде. Позволяет снимать средние и небольшие объекты для каталогов, интернет-магазинов, фотоблогов с минимальной постобработкой фотографий за счет равномерного освещения предметов переставляемыми светодиодными панелями.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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