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Байонетный адаптер для софтбокса Lastolite Ezybox II LL LS2354N купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Байонетный адаптер для софтбокса Lastolite Ezybox II LL LS2354N

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Байонетный адаптер для софтбокса Lastolite Ezybox II LL LS2354N
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Софтбокс
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384312
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Характеристики

Бренд
Lastolite
Тип товара
Софтбокс
Размеры в упаковке, см
20х20х5
Вес, г.
300

Описание товара Байонетный адаптер для софтбокса Lastolite Ezybox II LL LS2354N

Чтобы надеть софтбокс Ezybox II на моноблок Profoto необходим соответствующий байонетный адаптер Speedring.

Отзывы о товаре Байонетный адаптер для софтбокса Lastolite Ezybox II LL LS2354N




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Характеристики
Бренд
Lastolite
Тип товара
Софтбокс
Описание
Чтобы надеть софтбокс Ezybox II на моноблок Profoto необходим соответствующий байонетный адаптер Speedring.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Байонетный адаптер для софтбокса Lastolite Ezybox II LL LS2354N - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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