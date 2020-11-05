Софтбокс GreenBean GB GFi 3х3' (90х90 cm)

GreenBean GB Gfi 3x3` – светоформирующий инструмент, предназначен для использования со всеми источниками импульсного света и рассчитан на продолжительную работу с галогенными источниками постоянного света мощностью до 1000 Вт. Размер софтбокса 90х90 см. Выбор софтбокса зависит от многих факторов, таких как размер и форма снимаемого объекта, расстояние до объекта, желание получить блик определенной формы и других. Чем крупнее источник света по отношению к объекту съемки, тем мягче получаемый свет. Симметричный квадратный или длинный узкий блик можно получить соответствующей формой софтбокса. Используется для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней и паразитных бликов. Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Отражатель, с серебристой тканью внутри, обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени. Сменный металлический байонет Bowens (адаптерные кольца на другие байонеты приобретаются отдельно, диаметр 145 мм). Подпружиненное байонетное кольцо позволит софтбоксу вращаться на 360?. Кольцо фиксируется винтом, находящимся с внешней стороны софтбокса. Отражающее покрытие и внутренний рассеивающий экран обеспечивают максимально равномерный поток с минимальными потерями мощности света, не искажают цветовую температуру источника. Применение качественных материалов гарантирует сохранение этих свойств на протяжении всего срока эксплуатации.