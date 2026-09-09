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Софтбокс Godox SB-FW80120 с сотами купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Софтбокс Godox SB-FW80120 с сотами

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Софтбокс Godox SB-FW80120 с сотами
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Софтбокс
Байонет
Bowens
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231102
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Софтбокс
Форма
прямоугольная
Байонет
Bowens
Габаритные размеры, см
80х120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х24х8
Вес, кг.
4.4

Описание товара Софтбокс Godox SB-FW80120 с сотами

Софтбокс Godox SB-FW80120 (80 х 120 см) складной, предназначен для формирования мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Софтбокс состоит из отражателя, внешнего и внутреннего рассеивателя, несущего каркаса (литой алюминиевый адаптер и сменное байонетное кольцо на Bowens). Для установки Godox SB-FW80120 на осветительные приборы с другим байонетом можно использовать переходные кольца. В комплекте с софтбоксом поставляются соты. С помощью «липучки» (по всему периметру) соты крепятся к «козырьку» софтбокса. Соты применяется для формирования ограниченного и направленного светового потока с плавным светотеневым переходом от центра к краю светового пятна. Установленный на приборе софтбокс можно поворачивать на 360 градусов, выбранное положение фиксируется винтом на адаптере. Внешний и внутренний рассеивающие экраны изготовлены из синтетических материалов. Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Отражатель, с серебристой тканью внутри, обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени. Дополнительный внутренний диффузор улучшает равномерность светового потока. Наконечники на упругих металлических спицах не повреждают тканевые спицедержатели софтбокса и облегчают сборку конструкции. В комплекте чехол для хранения.

Отзывы о товаре Софтбокс Godox SB-FW80120 с сотами




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Софтбокс
Форма
прямоугольная
Байонет
Bowens
Габаритные размеры, см
80х120
Страна производитель
Китай
Описание
Софтбокс Godox SB-FW80120 (80 х 120 см) складной, предназначен для формирования мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Софтбокс состоит из отражателя, внешнего и внутреннего рассеивателя, несущего каркаса (литой алюминиевый адаптер и сменное байонетное кольцо на Bowens). Для установки Godox SB-FW80120 на осветительные приборы с другим байонетом можно использовать переходные кольца. В комплекте с софтбоксом поставляются соты. С помощью «липучки» (по всему периметру) соты крепятся к «козырьку» софтбокса. Соты применяется для формирования ограниченного и направленного светового потока с плавным светотеневым переходом от центра к краю светового пятна. Установленный на приборе софтбокс можно поворачивать на 360 градусов, выбранное положение фиксируется винтом на адаптере. Внешний и внутренний рассеивающие экраны изготовлены из синтетических материалов. Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Отражатель, с серебристой тканью внутри, обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени. Дополнительный внутренний диффузор улучшает равномерность светового потока. Наконечники на упругих металлических спицах не повреждают тканевые спицедержатели софтбокса и облегчают сборку конструкции. В комплекте чехол для хранения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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