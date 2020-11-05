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Сумка для фотоаппарата LowePro Apex 30 AW LP34981-0WW

Артикул: 232014
Сумка для фотоаппарата LowePro Apex 30 AW LP34981-0WW
990 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 232014
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLowePro
Тип товараЧехлы для зеркальных фотоаппаратов
Варианты переноскина плече, ручка для переноски
Внешние габариты (ШxВxГ), см8,20 х 6,00 х 14,00
Материалтекстиль
Цветчерный
Вес, кг0,1
Вместимостьдля фотокамеры
Внутренние габариты (ШxВxГ), см6.00 х 3.50 х 12.50
LowePro Inverse 100 AW- это сумка для фотоаппарата, которая является абсолютно необходимым аксессуаром для каждого фотографа, который стремится максимально защитить свою технику от повреждений во время ее транспортировки. Сумка изготовлена из качественного материала и имеет мягкую внутреннюю поверхность, а также обладает высокой степенью долговечности. Модель вмещает в себя фотоаппарат, а также такие дополнения как, например, карты памяти. Помимо всего прочего, необходимо отметить надежность всех креплений, которыми оснащена сумка. Приятным дополнением является и привлекательный внешний вид аксессуара.


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Самовывоз невозможен
Сумка для фотоаппарата LowePro Apex 30 AW LP34981-0WW - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 990 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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