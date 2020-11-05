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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Фотовспышки Godox Вспышка накамерная Godox ThinkLite TT685C E-TTL для Canon

Вспышка накамерная Godox ThinkLite TT685C E-TTL для Canon

Артикул: 231677
  • Вспышка накамерная Godox ThinkLite TT685C E-TTL для Canon - фото 1
  • Вспышка накамерная Godox ThinkLite TT685C E-TTL для Canon - фото 2
  • Вспышка накамерная Godox ThinkLite TT685C E-TTL для Canon - фото 3
  • Вспышка накамерная Godox ThinkLite TT685C E-TTL для Canon - фото 4
  • Вспышка накамерная Godox ThinkLite TT685C E-TTL для Canon - фото 5
  • Вспышка накамерная Godox ThinkLite TT685C E-TTL для Canon - фото 6
  • Вспышка накамерная Godox ThinkLite TT685C E-TTL для Canon - фото 7
  • Вспышка накамерная Godox ThinkLite TT685C E-TTL для Canon - фото 8
Вспышка накамерная Godox ThinkLite TT685C E-TTL для Canon - фото 1
Вспышка накамерная Godox ThinkLite TT685C E-TTL для Canon - фото 2
Вспышка накамерная Godox ThinkLite TT685C E-TTL для Canon - фото 3
Вспышка накамерная Godox ThinkLite TT685C E-TTL для Canon - фото 4
Вспышка накамерная Godox ThinkLite TT685C E-TTL для Canon - фото 5
Вспышка накамерная Godox ThinkLite TT685C E-TTL для Canon - фото 6
Вспышка накамерная Godox ThinkLite TT685C E-TTL для Canon - фото 7
Вспышка накамерная Godox ThinkLite TT685C E-TTL для Canon - фото 8
10 800 руб. 
Купить
+ 180 КэтКоинов
Артикул: 231677
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGodox
Тип товараВспышки
Автоматический Zoomесть
Режим ведомой вспышкиесть
Угол поворота по горизонтали360 градусов
Угол поворота вниз7 градусов
Угол поворота вверх90 градусов
Угол освещения20-200 мм
Тип элементов питанияAA
Тип вспышкиобычная
Стробоскопическая вспышкаесть
Совместимые камерыCanon
Синхронизация по задней шторке затвораесть
Ручной Zoomесть
Режим ведущей вспышкиесть
Подключение внешнего питанияесть
Ведущее число60 м
Поддержка режимовE-TTL II
Поворотная головкаесть
Особенностимонохромный дисплей с подсветкой
Максимальный угол освещения (с диффузором)14 мм
Креплениебашмак
Комплектациявспышка, чехол, подставка
Количество элементов питания4
Количество ламп в одной вспышке1
Длительность вспышки1/300-1/20000 с
Дисплейесть
Время перезарядки0.10-2.60 c
Вес, кг0.41
Число срабатываний от одного комплекта батарей230
Недорогая вспышка высокой мощности. В отличие от TT680, эта модель поддерживает дистанционное TTL управление по оптическому или радиоканалу, т.е. может командовать или подчиняться вспышкам системы Canon EX, включая встроенные вспышки некоторых камер Canon, а также всем вспышкам Godox системы X. Вспышка поддерживает автоматический режим (E-TTL II), синхронизацию по первой или второй шторке, высокоскоростную синхронизацию (HSS / FP), режим стробоскопа. Есть зум и поворот головки, есть подсветка автофокуса. Металлическая «пятка», достаточно высокое качество сборки.


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Вспышка накамерная Godox ThinkLite TT685C E-TTL для Canon - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 10800 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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