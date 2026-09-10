Top.Mail.Ru
Комплект насадок для компактных вспышек Lastolite LL LS2626P Strobo direct to Flashgun Promo купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Комплект насадок для компактных вспышек Lastolite LL LS2626P Strobo direct to Flashgun Promo

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Комплект насадок для компактных вспышек Lastolite LL LS2626P Strobo direct to Flashgun Promo - фото 1
Комплект насадок для компактных вспышек Lastolite LL LS2626P Strobo direct to Flashgun Promo - фото 2
Комплект насадок для компактных вспышек Lastolite LL LS2626P Strobo direct to Flashgun Promo - фото 3
Комплект насадок для компактных вспышек Lastolite LL LS2626P Strobo direct to Flashgun Promo - фото 4
Комплект насадок для компактных вспышек Lastolite LL LS2626P Strobo direct to Flashgun Promo - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотовспышки и аксессуары
  • Комплект насадок для компактных вспышек Lastolite LL LS2626P Strobo direct to Flashgun Promo - фото 1
  • Комплект насадок для компактных вспышек Lastolite LL LS2626P Strobo direct to Flashgun Promo - фото 2
  • Комплект насадок для компактных вспышек Lastolite LL LS2626P Strobo direct to Flashgun Promo - фото 3
  • Комплект насадок для компактных вспышек Lastolite LL LS2626P Strobo direct to Flashgun Promo - фото 4
  • Комплект насадок для компактных вспышек Lastolite LL LS2626P Strobo direct to Flashgun Promo - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384455
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lastolite
Тип товара
Фотовспышки и аксессуары
Комплектация
держатель LS2601P, сотовые насадки LS2602, магнитные рамки LS2603 для крепления гелевых фильтров и набор цветных гелевых фильтров LS2604
Крепление
липучка, магнит
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
700

Описание товара Комплект насадок для компактных вспышек Lastolite LL LS2626P Strobo direct to Flashgun Promo

Lastolite LL LS2626P комплект насадок Strobo для компактных вспышек (LS2601P+LS2602+LS2603+LS2604).

Отзывы о товаре Комплект насадок для компактных вспышек Lastolite LL LS2626P Strobo direct to Flashgun Promo




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Lastolite
Тип товара
Фотовспышки и аксессуары
Комплектация
держатель LS2601P, сотовые насадки LS2602, магнитные рамки LS2603 для крепления гелевых фильтров и набор цветных гелевых фильтров LS2604
Крепление
липучка, магнит
Страна производитель
Китай
Описание
Lastolite LL LS2626P комплект насадок Strobo для компактных вспышек (LS2601P+LS2602+LS2603+LS2604).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект насадок для компактных вспышек Lastolite LL LS2626P Strobo direct to Flashgun Promo - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...