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Кабель питания Nissin N036 для вспышек Sony купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель питания Nissin N036 для вспышек Sony

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Кабель питания Nissin N036 для вспышек Sony
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотовспышки и аксессуары
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 386063
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Характеристики

Бренд
Nissin Industries Ltd.
Тип товара
Фотовспышки и аксессуары
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х3
Вес, г.
300

Описание товара Кабель питания Nissin N036 для вспышек Sony

Кабель питания Nissin PС300S предназначен для соединения батарейного блока Nissin PS300S со вспышками Sony и Nissin с целью, продлить срок работы вспышек при длительной съемке. Позволяет использовать батарейный блок для подзарядки одновременно двух вспышек сразу и сокращает время подзарядки.

Отзывы о товаре Кабель питания Nissin N036 для вспышек Sony




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Характеристики
Бренд
Nissin Industries Ltd.
Тип товара
Фотовспышки и аксессуары
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель питания Nissin PС300S предназначен для соединения батарейного блока Nissin PS300S со вспышками Sony и Nissin с целью, продлить срок работы вспышек при длительной съемке. Позволяет использовать батарейный блок для подзарядки одновременно двух вспышек сразу и сокращает время подзарядки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель питания Nissin N036 для вспышек Sony - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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