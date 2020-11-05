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Аудиоинтерфейс Zoom U-44

Артикул: 229292
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  • Аудиоинтерфейс Zoom U-44 - фото 2
  • Аудиоинтерфейс Zoom U-44 - фото 3
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  • Аудиоинтерфейс Zoom U-44 - фото 9
  • Аудиоинтерфейс Zoom U-44 - фото 10
Аудиоинтерфейс Zoom U-44 - фото 1
Аудиоинтерфейс Zoom U-44 - фото 2
Аудиоинтерфейс Zoom U-44 - фото 3
Аудиоинтерфейс Zoom U-44 - фото 4
Аудиоинтерфейс Zoom U-44 - фото 5
Аудиоинтерфейс Zoom U-44 - фото 6
Аудиоинтерфейс Zoom U-44 - фото 7
Аудиоинтерфейс Zoom U-44 - фото 8
Аудиоинтерфейс Zoom U-44 - фото 9
Аудиоинтерфейс Zoom U-44 - фото 10
13 290 руб. 
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+ 93 КэтКоинов
Артикул: 229292
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендZoom
Тип товараАудиоинтерфейс
Вес, кг0.31
Размеры (ШхВхТ)19.9x9.2x4.3 см
Комплектацияаудиоинтерфейс, документация, упаковка
U-44 – это компактный аудиоинтерфейс с четырьмя входами и выходами, который позволит вам производить запись и давать выступления, где бы вы ни находились. Интерфейс U-44 является настолько небольшим, что поместится у вас на ладони, но в арсенал его функций входит все необходимое, чтобы производить запись в качестве 24 бит/96 кГц вне зависимости от вашего местонахождения. U-44 оснащен такими же высококачественными и бесшумными микрофонными предусилителями, как и зарекомендовавшие себя рекордеры Zoom H5 и H6. Кроме того, он совместим со сменными микрофонными капсюлями Zoom, что открывает вам мир невероятных возможностей для записи. Подключайте ваш U-44 к ПК, Mac или iPad через USB-порт и используйте его в качестве автономного AD/DA конвертера и микрофонного предусилителя. Ни один другой аудиоинтерфейс не предоставит вам столько гибкости при таком высоком качестве.


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Аудиоинтерфейс Zoom U-44 – стоимость товара 13290 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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