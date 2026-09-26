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Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B2 приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B2 приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой

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Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B2 приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой - фото 1
Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B2 приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой - фото 2
Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B2 приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой - фото 3
Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B2 приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой - фото 4
Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B2 приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой - фото 5
Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B2 приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой - фото 6
Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B2 приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой - фото 7
Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B2 приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой - фото 8
Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B2 приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой - фото 9
Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B2 приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой - фото 10
Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B2 приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой - фото 11
Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B2 приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой - фото 12
Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B2 приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой - фото 13
Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B2 приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой - фото 14
Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B2 приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой - фото 15
Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B2 приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиосистема
Частотный диапазон
20-20000 Гц
Комплектация
приемник, 2 передатчика, аксессуары, документация, упковка
  • Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B2 приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой - фото 1
  • Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B2 приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой - фото 2
  • Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B2 приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой - фото 3
  • Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B2 приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой - фото 4
  • Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B2 приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой - фото 5
  • Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B2 приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой - фото 6
  • Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B2 приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой - фото 7
  • Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B2 приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой - фото 8
  • Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B2 приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой - фото 9
  • Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B2 приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой - фото 10
  • Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B2 приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой - фото 11
  • Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B2 приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой - фото 12
  • Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B2 приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой - фото 13
  • Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B2 приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой - фото 14
  • Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B2 приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой - фото 15
  • Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B2 приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621478
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Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Радиосистема
Подключение
беспроводное
Частотный диапазон
20-20000 Гц
Комплектация
приемник, 2 передатчика, аксессуары, документация, упковка
Соотношение сигнал/шум
84
Диаграмма направленности
всенаправленный
Питание
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х4
Вес, г.
140

Описание товара Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B2 приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой

Saramonic представляет ультракомпактную беспроводную радиосистему Blink500 ProX, которая обеспечивает запись звука от 1 или 2 передатчиков и поддерживает запись в зеркальные, беззеркальные и видеокамеры, смартфоны, компьютеры и другие устройства. Она пригодится при проведении прямых трансляций, съемках интервью, при участии в конференциях и подкастах. В комплекте один приемник и два передатчика.

Отзывы о товаре Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B2 приемник и 2 передатчика с кейсом-зарядкой




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Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Радиосистема
Подключение
беспроводное
Частотный диапазон
20-20000 Гц
Комплектация
приемник, 2 передатчика, аксессуары, документация, упковка
Соотношение сигнал/шум
84
Диаграмма направленности
всенаправленный
Питание
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Описание
Saramonic представляет ультракомпактную беспроводную радиосистему Blink500 ProX, которая обеспечивает запись звука от 1 или 2 передатчиков и поддерживает запись в зеркальные, беззеркальные и видеокамеры, смартфоны, компьютеры и другие устройства. Она пригодится при проведении прямых трансляций, съемках интервью, при участии в конференциях и подкастах. В комплекте один приемник и два передатчика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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