Описание товара Радиосистема Saramonic Blink500 ProX B6(TX+TX+RXUC) 2,4Гц приемник + 2 передатчика, разъем Type-C

Двухканальная 2.4 ГГц беспроводная радиосистема Saramonic Blink500 ProX B6 с выходным разъемом USB-C. Радиосистема Blink500 ProX B6 с приемником с выходным разъемом USB-C совместима с устройствами, обладающими разъемом USB-C, например: смартфонами и планшетами под управлением ОС Android, а также с ноутбуками. В комплекте один приемник с разъемом USB-C и два передатчика. Портативная многофункциональная 2.4 ГГц беспроводная радиосистема Saramonic Blink500 ProX способна работать с двумя передатчиками одновременно. Дальность работы устройства — до 100 м (в условиях прямой видимости). Питание перезаряжаемые литиевые батареи. Saramonic Blink500 ProX B6 — это невероятно легкая, сверхкомпактная и простая в использовании беспроводная микрофонная система, обеспечивающая исключительный звук вещательного качества для цифровых зеркальных, беззеркальных и видеокамер, мобильных устройств и многого другого. Кейс для зарядки, который входит в комплект, позволяет заряжать компоненты радиосистемы в любом месте. Сам кейс можно заряжать через порт Type-C. Выход для наушников 3.5 мм на приемнике, переключатель Mono/Stereo, быстрая зарядка, OLED-дисплей на передатчике позволяют Blink500 ProX решать различные задачи записи. Приемник RXUC снабжен разъемом USB-C и предназначен для смартфонов, планшетов и ноутбуков с этим разъемом. Пристегивающийся передатчик имеет великолепно звучащий встроенный микрофон с чувствительностью -39 дБ, он небольшой и достаточно легкий, чтобы его можно было закрепить на рубашках и одежде, или вы можете использовать его как традиционный нательный передатчик с входящим в комплект петличным микрофоном SR-M1. Для начала работы не требуется никаких технических знаний. Система Blink500 ProX работает в свободном от помех диапазоне частот 2.4 ГГц и автоматически переключается на свободные каналы, чтобы избежать статического шума и помех при звукозаписи.