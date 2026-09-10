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Крепления Rycote Male PCS Tips (RYC185805) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Крепления Rycote Male PCS Tips (RYC185805)

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Крепления Rycote Male PCS Tips (RYC185805) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Крепление
Комплектация
наконечники (2 шт.), кожаная шайба (2 шт.), упаковка
  • Крепления Rycote Male PCS Tips (RYC185805) - фото 1
  • Крепления Rycote Male PCS Tips (RYC185805) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 386302
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Характеристики

Бренд
Rycote
Тип товара
Крепление
Комплектация
наконечники (2 шт.), кожаная шайба (2 шт.), упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х7х6
Вес, г.
100

Описание товара Крепления Rycote Male PCS Tips (RYC185805)

Благодаря соединителю штанги PCS (не входит в комплект), прикрепленному к стойке штанги, эти запасные наконечники позволяют подготовить различные амортизаторы, комплекты ветрового стекла и т. Д. Для быстрого и простого крепления и снятия PCS.

Отзывы о товаре Крепления Rycote Male PCS Tips (RYC185805)




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Характеристики
Бренд
Rycote
Тип товара
Крепление
Комплектация
наконечники (2 шт.), кожаная шайба (2 шт.), упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря соединителю штанги PCS (не входит в комплект), прикрепленному к стойке штанги, эти запасные наконечники позволяют подготовить различные амортизаторы, комплекты ветрового стекла и т. Д. Для быстрого и простого крепления и снятия PCS.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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