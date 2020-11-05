Микрофон Zoom MSH-6 для H6

Добро пожаловать в мир записи по технике Mid-Side, которая открывает перед вами абсолютно новый уровень возможностей работы со звуком. Микрофонный капсюль Mid-Side состоит их двух микрофонных элементов – ненаправленный микрофон, который предназначен для захвата звука из центра и боковой двунаправленный микрофон, который записывает сигнал слева и справа. В тандеме с встроенным декодером H5 или H6 вы сможете записывать моносовместимый стереозвук, который можно регулировать уже после записи. Это идеальное решение для съемки фильмов, видеороликов и телевизионных проектов.