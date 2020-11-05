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Портативная студия Zoom R24

Артикул: 229278
  • Портативная студия Zoom R24 - фото 1
  • Портативная студия Zoom R24 - фото 2
  • Портативная студия Zoom R24 - фото 3
Портативная студия Zoom R24 - фото 1
Портативная студия Zoom R24 - фото 2
Портативная студия Zoom R24 - фото 3
38 000 руб. 
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+ 111 КэтКоинов
Артикул: 229278
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендZoom
Тип товараАудиоинтерфейс
Комплектацияпортативная студия, документация, упаковка
Zoom R24 — идеальный выбор для тех, кто собирается оставить свой след в истории. В нем есть все необходимое для профессиональной записи студийного качества: 24-дорожечный рекордер, сэмплер с пэдами, драм-машина, контрольная панель и компьютерный аудиоинтерфейс. В нем даже есть встроенные конденсаторные микрофоны, а также 8 входов для подключения внешних микрофонов и музыкальных инструментов и хроматический тюнер. Кроме того, R24 имеет большой арсенал эффектов для обработки записей, включая компрессоры, ревербераторы, дилэй, эмуляторы усилителей и мастеринг-эффекты.


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Портативная студия Zoom R24 - по цене 38000 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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