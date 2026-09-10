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Переходник угловой Saramonic SR-C2005 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Переходник угловой Saramonic SR-C2005

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Переходник угловой Saramonic SR-C2005 - фото 1
Переходник угловой Saramonic SR-C2005 - фото 2
Переходник угловой Saramonic SR-C2005 - фото 3
Переходник угловой Saramonic SR-C2005 - фото 4
Переходник угловой Saramonic SR-C2005 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Переходник
Комплектация
переходник, упаковка
  • Переходник угловой Saramonic SR-C2005 - фото 1
  • Переходник угловой Saramonic SR-C2005 - фото 2
  • Переходник угловой Saramonic SR-C2005 - фото 3
  • Переходник угловой Saramonic SR-C2005 - фото 4
  • Переходник угловой Saramonic SR-C2005 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 386455
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Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Переходник
Комплектация
переходник, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
100

Описание товара Переходник угловой Saramonic SR-C2005

Адаптер USB-C под прямым углом 90 градусов с портами «папа-мама». Компактный адаптер позволяет размещать кабели и разъемы USB Type-C в ограниченном пространстве. Имеет длину всего (3,2 см) и вес всего 5 г. При использовании смартфона со стадикамом невозможно подключить к нему микрофон USB-C, зарядное устройство, кабель или периферийное устройство. SR-C2005 поможет Вам в этом. Его гладкий и тонкий дизайн позволяет подключать устройства USB-C к смартфону и при этом оставляет достаточно места, чтобы не мешать стабилизатору. Это позволяет Вам, наконец, получить максимальную отдачу от Вашего смартфона когда Вы используете стадикам, подключив необходимые аксессуары, чтобы максимально улучшить видеосъемку.

Отзывы о товаре Переходник угловой Saramonic SR-C2005




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Переходник
Комплектация
переходник, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптер USB-C под прямым углом 90 градусов с портами «папа-мама». Компактный адаптер позволяет размещать кабели и разъемы USB Type-C в ограниченном пространстве. Имеет длину всего (3,2 см) и вес всего 5 г. При использовании смартфона со стадикамом невозможно подключить к нему микрофон USB-C, зарядное устройство, кабель или периферийное устройство. SR-C2005 поможет Вам в этом. Его гладкий и тонкий дизайн позволяет подключать устройства USB-C к смартфону и при этом оставляет достаточно места, чтобы не мешать стабилизатору. Это позволяет Вам, наконец, получить максимальную отдачу от Вашего смартфона когда Вы используете стадикам, подключив необходимые аксессуары, чтобы максимально улучшить видеосъемку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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