Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Переходник
Комплектация
переходник, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 386455
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Описание товара Переходник угловой Saramonic SR-C2005
Адаптер USB-C под прямым углом 90 градусов с портами «папа-мама». Компактный адаптер позволяет размещать кабели и разъемы USB Type-C в ограниченном пространстве. Имеет длину всего (3,2 см) и вес всего 5 г. При использовании смартфона со стадикамом невозможно подключить к нему микрофон USB-C, зарядное устройство, кабель или периферийное устройство. SR-C2005 поможет Вам в этом. Его гладкий и тонкий дизайн позволяет подключать устройства USB-C к смартфону и при этом оставляет достаточно места, чтобы не мешать стабилизатору. Это позволяет Вам, наконец, получить максимальную отдачу от Вашего смартфона когда Вы используете стадикам, подключив необходимые аксессуары, чтобы максимально улучшить видеосъемку.
Адаптер USB-C под прямым углом 90 градусов с портами «папа-мама». Компактный адаптер позволяет размещать кабели и разъемы USB Type-C в ограниченном пространстве. Имеет длину всего (3,2 см) и вес всего 5 г. При использовании смартфона со стадикамом невозможно подключить к нему микрофон USB-C, зарядное устройство, кабель или периферийное устройство. SR-C2005 поможет Вам в этом. Его гладкий и тонкий дизайн позволяет подключать устройства USB-C к смартфону и при этом оставляет достаточно места, чтобы не мешать стабилизатору. Это позволяет Вам, наконец, получить максимальную отдачу от Вашего смартфона когда Вы используете стадикам, подключив необходимые аксессуары, чтобы максимально улучшить видеосъемку.
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