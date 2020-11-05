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Кронштейн HOLDER LCDS-5029 белый

Артикул: 228894
  • Кронштейн HOLDER LCDS-5029 белый - фото 1
  • Кронштейн HOLDER LCDS-5029 белый - фото 2
Кронштейн HOLDER LCDS-5029 белый - фото 1
Кронштейн HOLDER LCDS-5029 белый - фото 2
2 670 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 228894
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHolder
Тип товараКронштейны под ТВ
Типнастенный
Диагональ телевизора, дюйм26-60
Размер VESA400 x 400, 340 x 120, 400 x 200, 200 х 300, 300 x 300, 200 x 200, 200 x 100
Регулировканаклон и поворот
Максимальная нагрузка, кг50
Крепление для ТВ и мониторов Holder LCDS-5029 – универсальный настенный кронштейн, который предназначен для плоскопанельных экранов. Его предельно допустимая нагрузка составляет 50 килограмм. Holder LCDS-5029 разработан для экранов с размером 26–60 дюймов. Модель наклонно-поворотная. Наклон вверх/вниз достигает +/- 20° соответственно, а угол поворота составляет 180°. В кронштейне предусмотрено 3 шарнира, благодаря которым можно изменять положение монитора в пространстве. Holder LCDS-5029 создан из металла, а также обладает черно-красным цветовым решением. Крепление для ТВ и мониторов укомплектовано всеми главными элементами: набор подходящих крепежей и инструкция с подробным описание эксплуатационного процесса. Для правильного монтажа крепления важно учитывать максимальное/минимальное допустимое расстояние от стены – 510 и 93 сантиметра соответственно. Модель LCDS-5029 абсолютно безопасна и проста в монтаже.


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Кронштейн HOLDER LCDS-5029 белый - по цене 2670 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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