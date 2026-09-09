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Кабель Samsung EP-DA705BBRGRU USB Type-C (m) USB Type-C (m) 1м черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Samsung EP-DA705BBRGRU USB Type-C (m) USB Type-C (m) 1м черный

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Кабель Samsung EP-DA705BBRGRU USB Type-C (m) USB Type-C (m) 1м черный - фото 1
Кабель Samsung EP-DA705BBRGRU USB Type-C (m) USB Type-C (m) 1м черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
3
Цвет
черный
  • Кабель Samsung EP-DA705BBRGRU USB Type-C (m) USB Type-C (m) 1м черный - фото 1
  • Кабель Samsung EP-DA705BBRGRU USB Type-C (m) USB Type-C (m) 1м черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
840 руб.  1 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 226636
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Кабель
Длина провода
1
Разъем подключения
USB Type-C
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
3
Цвет
черный
Размеры в упаковке, см
15х15х15
Вес, г.
150

Описание товара Кабель Samsung EP-DA705BBRGRU USB Type-C (m) USB Type-C (m) 1м черный

Кабель Samsung USB Type-C - USB является универсальным изделием. Он подойдет для зарядки мобильных устройств и передачи данных. Оплетка изготовлена из полимерного материала.



Теги товара: type-c

Отзывы о товаре Кабель Samsung EP-DA705BBRGRU USB Type-C (m) USB Type-C (m) 1м черный




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Кабель
Длина провода
1
Разъем подключения
USB Type-C
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
3
Цвет
черный
Описание
Кабель Samsung USB Type-C - USB является универсальным изделием. Он подойдет для зарядки мобильных устройств и передачи данных. Оплетка изготовлена из полимерного материала.


Теги товара: type-c
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Samsung EP-DA705BBRGRU USB Type-C (m) USB Type-C (m) 1м черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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