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Кабель Vention USB 3.0 AM/micro B, USB 2.0 AM - 1м (CQPBF) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Vention USB 3.0 AM/micro B, USB 2.0 AM - 1м (CQPBF)

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Кабель Vention USB 3.0 AM/micro B, USB 2.0 AM - 1м (CQPBF)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
micro USB
Выходной ток, A
3
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647568
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Характеристики

Бренд
Vention
Тип товара
Кабель
Длина провода
1
Разъем подключения
USB 3.0 Type-A, micro USB 3.0 Type-B
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
micro USB
Выходной ток, A
3
Цвет
черный
Размеры в упаковке, см
20х14х1
Вес, г.
100

Описание товара Кабель Vention USB 3.0 AM/micro B, USB 2.0 AM - 1м (CQPBF)

Кабель-переходник для передачи данных USB 3.0 A - Micro USB-B оснащен кабелем для дополнительного питания USB 2.0 для мобильных телефонов, компьютеров и внешних жестких дисков. C его помощью Вы можете подключить свой внешний HDD к ресиверу, медиапроигрывателю, ТВ, или ПК. Совместимость: USB 1.1 / 2.0 / 3.0. Благодаря высоким скоростям передачи данных до 5 Гб/с интерфейс USB 3.0 является новым стандартом высокоскоростного соединения. Прочный кабель, обладает оптимальной длиной для подключения. Исключительная надежность обеспечивается продуманными до мелочей коннекторами и качественной ПВХ- оплеткой, благодаря которой кабель способен пережить различные стрессовые ситуации без изменений в производительности.

Отзывы о товаре Кабель Vention USB 3.0 AM/micro B, USB 2.0 AM - 1м (CQPBF)




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Характеристики
Бренд
Vention
Тип товара
Кабель
Длина провода
1
Разъем подключения
USB 3.0 Type-A, micro USB 3.0 Type-B
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
micro USB
Выходной ток, A
3
Цвет
черный
Описание
Кабель-переходник для передачи данных USB 3.0 A - Micro USB-B оснащен кабелем для дополнительного питания USB 2.0 для мобильных телефонов, компьютеров и внешних жестких дисков. C его помощью Вы можете подключить свой внешний HDD к ресиверу, медиапроигрывателю, ТВ, или ПК. Совместимость: USB 1.1 / 2.0 / 3.0. Благодаря высоким скоростям передачи данных до 5 Гб/с интерфейс USB 3.0 является новым стандартом высокоскоростного соединения. Прочный кабель, обладает оптимальной длиной для подключения. Исключительная надежность обеспечивается продуманными до мелочей коннекторами и качественной ПВХ- оплеткой, благодаря которой кабель способен пережить различные стрессовые ситуации без изменений в производительности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Vention USB 3.0 AM/micro B, USB 2.0 AM - 1м (CQPBF) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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