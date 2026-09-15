Хаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Хаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный
Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. USB-разветвитель Ugreen CR113 20290 станет отличным выбором для компьютеров и другого оборудования с минимальным набором собственных разъемов. Модель обладает четырьмя производительными портами USB-A с интерфейсом 3.2 Gen1, благодаря чему пропускная способность может достигать 5 Гбит/с. За счет этого разветвитель позволит с легкостью подключать самое разное периферийное оборудование – начиная от офисной техники и заканчивая различными накопителями – и обеспечит комфортную работу с ними. Модель совместима с любыми версиями ОС. Для начала работы не требуется установка дополнительного ПО – разветвитель достаточно просто подключить в свободный разъем USB-A при помощи кабеля длиной 50 см. Разветвитель выполнен в корпусе из высококачественного пластика, отличается прочностью и надежностью, а также обладает лаконичным дизайном. Кроме того, за счет компактных размеров модель не займет много места и будет удобна в повседневном использовании.
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