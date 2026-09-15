Top.Mail.Ru
Хаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Хаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Хаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный - фото 1
Хаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный - фото 2
Хаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный - фото 3
Хаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный - фото 4
Хаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный - фото 5
Хаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный - фото 6
Хаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный - фото 7
Хаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный - фото 8
Хаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный - фото 9
Хаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный - фото 10
Хаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный - фото 11
Хаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный - фото 12
Хаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный - фото 13
Хаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный - фото 14
Хаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный - фото 15
Хаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный - фото 16
Хаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный - фото 17
Хаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный - фото 18
Хаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный - фото 19
Хаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный - фото 20
Хаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный - фото 21
Хаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный - фото 22
Хаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный - фото 23
Хаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный - фото 24
Хаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хаб
  • Хаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный - фото 1
  • Хаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный - фото 2
  • Хаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный - фото 3
  • Хаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный - фото 4
  • Хаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный - фото 5
  • Хаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный - фото 6
  • Хаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный - фото 7
  • Хаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный - фото 8
  • Хаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный - фото 9
  • Хаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный - фото 10
  • Хаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный - фото 11
  • Хаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный - фото 12
  • Хаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный - фото 13
  • Хаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный - фото 14
  • Хаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный - фото 15
  • Хаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный - фото 16
  • Хаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный - фото 17
  • Хаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный - фото 18
  • Хаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный - фото 19
  • Хаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный - фото 20
  • Хаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный - фото 21
  • Хаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный - фото 22
  • Хаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный - фото 23
  • Хаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный - фото 24
  • Хаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614788
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Хаб
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х3
Вес, г.
110

Описание товара Хаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный

Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. USB-разветвитель Ugreen CR113 20290 станет отличным выбором для компьютеров и другого оборудования с минимальным набором собственных разъемов. Модель обладает четырьмя производительными портами USB-A с интерфейсом 3.2 Gen1, благодаря чему пропускная способность может достигать 5 Гбит/с. За счет этого разветвитель позволит с легкостью подключать самое разное периферийное оборудование – начиная от офисной техники и заканчивая различными накопителями – и обеспечит комфортную работу с ними. Модель совместима с любыми версиями ОС. Для начала работы не требуется установка дополнительного ПО – разветвитель достаточно просто подключить в свободный разъем USB-A при помощи кабеля длиной 50 см. Разветвитель выполнен в корпусе из высококачественного пластика, отличается прочностью и надежностью, а также обладает лаконичным дизайном. Кроме того, за счет компактных размеров модель не займет много места и будет удобна в повседневном использовании.

Отзывы о товаре Хаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Хаб
Страна производитель
Китай
Описание
Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. USB-разветвитель Ugreen CR113 20290 станет отличным выбором для компьютеров и другого оборудования с минимальным набором собственных разъемов. Модель обладает четырьмя производительными портами USB-A с интерфейсом 3.2 Gen1, благодаря чему пропускная способность может достигать 5 Гбит/с. За счет этого разветвитель позволит с легкостью подключать самое разное периферийное оборудование – начиная от офисной техники и заканчивая различными накопителями – и обеспечит комфортную работу с ними. Модель совместима с любыми версиями ОС. Для начала работы не требуется установка дополнительного ПО – разветвитель достаточно просто подключить в свободный разъем USB-A при помощи кабеля длиной 50 см. Разветвитель выполнен в корпусе из высококачественного пластика, отличается прочностью и надежностью, а также обладает лаконичным дизайном. Кроме того, за счет компактных размеров модель не займет много места и будет удобна в повседневном использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Хаб UGREEN CR113 (20290) USB 3.0 Hub. 0,5 м. черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...