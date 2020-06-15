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Главная Автотовары Автомобильное аудио и видео Автомобильные сабвуферы Pioneer Сабвуфер Pioneer TS-WX130DA (Корпусной активный компактный, под сиденье, макс. 150Вт)

Сабвуфер Pioneer TS-WX130DA (Корпусной активный компактный, под сиденье, макс. 150Вт)

(2)
Артикул: 224051
  • Сабвуфер Pioneer TS-WX130DA (Корпусной активный компактный, под сиденье, макс. 150Вт) - фото 1
  • Сабвуфер Pioneer TS-WX130DA (Корпусной активный компактный, под сиденье, макс. 150Вт) - фото 2
Сабвуфер Pioneer TS-WX130DA (Корпусной активный компактный, под сиденье, макс. 150Вт) - фото 1
Сабвуфер Pioneer TS-WX130DA (Корпусной активный компактный, под сиденье, макс. 150Вт) - фото 2
14 300 руб. 
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Артикул: 224051
В наличии
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БрендPioneer
Тип товараАвтомобильные сабвуферы
Вес, кг3.5
Встроенный усилительесть
Высота, см28
Диапазон воспроизводимых частот20-200 Гц
Длина, см20
Импеданс1 Ом
Количество динамиков1
Количество полос1
Корпусесть
Магнитстронциевый
Материал диффузораалюминий
Мощность160 Вт
Типактивный
Типоразмер20 см
Чувствительность95 дБ
Ширина, см7
Компания Pioneer запустила еще один продукт этого поколения сабвуферов с усилителями D класса с ЦИФРОВОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ НИЗКИХ ЧАСТОТ Эта уникальная особенность предоставляет выбор двух режимов низких частот: ГЛУБОКИЙ и ДИНАМИЧЕСКИЙ, которые выдают мощные, богатые, глубокие басы мощностью 160 ватт, которыми вы можете наслаждаться, не жертвуя пространством. Пользователь может легко контролировать и настраивать под себя эти два режима низких частот напрямую с помощью поставляемого проводного пульта дистанционного управления, Вы также можете легко установить TS-WX130DA под передними сиденьями или в заднем отделении кузова автомобиля.. Благодаря использованию технологии D класса, этот сабвуфер Pioneer TS-WX130DA очень легок в установке, так как он может принимать как высокие (линейный вход), так и низкие (вход линии RCA) входные сигналы и позволяет вам подключить его как к оригинальной заводской, так и к сторонней стерео-системе для того, чтобы обновить уже имеющийся звук.. TS-WX130DA - компактный активный сабвуфер в герметичном корпусе, который выдает максимальную мощность 160 Вт и номинальную мощность 50 Вт.


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Рейтинг: 5 на основе 2 отзывов
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15.06.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Качество звука, возможность корректировки басов с пульта, компактность.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Этот Сааб идеален для дополнения звука внутри машины и ее седоков.
Аппарат отлично делает свое дело, но только внутри машины... Для молодежных понтов и раздражения соседей он совсем негодится - слишком компактен.


15.06.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Компактный, функциональный, звучание.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Я не любитель пугать соседних водителей и поэтому для меня выбор оптимальный. Скажу сразу - компактными сабами в предыдущих авто пользовался и раньше и поэтому с этой моделью знаком и снова взял её вполне осознано. От предыдущей версии он отличается незначительно увеличенной мощностью и главное дополнительной кнопкой на пульте(цифровая регулировка) которая позволяет выбрать режим звучания. Для некоторых композиций имеющих изначально небольшой уровень низов полезно включать динамический режим. Вторая кнопка ответственна за фазу. Ну и 2 регулятора - уровень и отсечка. Штатная магнитола VW у меня не имеет выхода на сабвуфер, поэтому подключил по высокоуровневому входу к задним колонкам. Штатная акустика заменена на достаточно басистый Morel, поэтому на головном устройстве низы выставлены где-то на треть и отсечка на сабе приблизительно в той точке, чтобы часть самых низких частот шла через него, ну а что осталось через Morel . Оптимально он работает на малой и средней громкости, то есть той громкости которой я (да и большинство водителей) постоянно пользуюсь. Эту миссию он выполняет на отлично. При очень высокой громкости все его достоинства пропадают, средние и высокие начинают доминировать и бас на их фоне теряется. Но повторю, для меня это абсолютно не актуально и для того уровня на котором слушаю музыку я всё звучит идеально. Ну и резюме - Пионер выпустил прекрасный аппарат для кардинального улучшения звука в автомобиле. Он подойдёт большинству водителей, которые слушают музыку сами. Плюс аппарата также в лёгкой инсталляции и экономии места. Любителям громкой музыки с оглушающим басом лучше присмотреть что-то другое.

Самовывоз невозможен
Сабвуфер Pioneer TS-WX130DA (Корпусной активный компактный, под сиденье, макс. 150Вт) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 14300 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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