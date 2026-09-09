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Сабвуфер Digma DCS-120 300Вт активный (30см/12") купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сабвуфер Digma DCS-120 300Вт активный (30см/12")

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Сабвуфер Digma DCS-120 300Вт активный (30см/12&quot;) - фото 1
Сабвуфер Digma DCS-120 300Вт активный (30см/12&quot;) - фото 2
Сабвуфер Digma DCS-120 300Вт активный (30см/12&quot;) - фото 3
Сабвуфер Digma DCS-120 300Вт активный (30см/12&quot;) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
  • Сабвуфер Digma DCS-120 300Вт активный (30см/12&quot;) - фото 1
  • Сабвуфер Digma DCS-120 300Вт активный (30см/12&quot;) - фото 2
  • Сабвуфер Digma DCS-120 300Вт активный (30см/12&quot;) - фото 3
  • Сабвуфер Digma DCS-120 300Вт активный (30см/12&quot;) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 218143
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
Размеры в упаковке, см
54х41х41
Вес, кг.
11.2

Описание товара Сабвуфер Digma DCS-120 300Вт активный (30см/12")

Автосабвуфер активный Digma DCS-120 оснащен усилителем. Воспроизведение звука обеспечивает 12-дюймовый динамик, имеющий эффектный внешний вид. Динамик защищен от внешних воздействий решеткой оригинальной формы. Автосабвуфер активный Digma DCS-120 воспроизводит звук в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. Частотный диапазон фильтра низких частот – от 50 до 250 Гц. Максимальная мощность, обеспечиваемая сабвуфером, составляет 300 Вт. Импеданс – 4 Ом. Сабвуфер собран в корпусе фазоинверторного типа. При производстве корпуса были использованы MDF и пластик. В комплектацию модели входит подробное руководство по эксплуатации. Сабвуфер упакован в коробку, на которой размещена полная сопутствующая информация.

Отзывы о товаре Сабвуфер Digma DCS-120 300Вт активный (30см/12")




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
Описание
Автосабвуфер активный Digma DCS-120 оснащен усилителем. Воспроизведение звука обеспечивает 12-дюймовый динамик, имеющий эффектный внешний вид. Динамик защищен от внешних воздействий решеткой оригинальной формы. Автосабвуфер активный Digma DCS-120 воспроизводит звук в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. Частотный диапазон фильтра низких частот – от 50 до 250 Гц. Максимальная мощность, обеспечиваемая сабвуфером, составляет 300 Вт. Импеданс – 4 Ом. Сабвуфер собран в корпусе фазоинверторного типа. При производстве корпуса были использованы MDF и пластик. В комплектацию модели входит подробное руководство по эксплуатации. Сабвуфер упакован в коробку, на которой размещена полная сопутствующая информация.
Самовывоз
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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