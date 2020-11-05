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Главная Автотовары Автомобильное аудио и видео Автомобильные сабвуферы ACV Сабвуфер ACV BTA-10R (активный/корпусной/труба/1500Вт/25см/SPL-106Дб/BassBoost)

Сабвуфер ACV BTA-10R (активный/корпусной/труба/1500Вт/25см/SPL-106Дб/BassBoost)

Артикул: 223903
  • Сабвуфер ACV BTA-10R (активный/корпусной/труба/1500Вт/25см/SPL-106Дб/BassBoost) - фото 1
  • Сабвуфер ACV BTA-10R (активный/корпусной/труба/1500Вт/25см/SPL-106Дб/BassBoost) - фото 2
Сабвуфер ACV BTA-10R (активный/корпусной/труба/1500Вт/25см/SPL-106Дб/BassBoost) - фото 1
Сабвуфер ACV BTA-10R (активный/корпусной/труба/1500Вт/25см/SPL-106Дб/BassBoost) - фото 2
7 909 руб. 
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+ 247 КэтКоинов
Артикул: 223903
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендACV
Тип товараАвтомобильные сабвуферы
Встроенный усилительесть
Высота, см31
Диапазон воспроизводимых частот38-250 Гц
Длина, см29.4
Импеданс4 Ом
Количество динамиков1
Корпусесть
Материал диффузорацеллюлоза
Мощность1500 Вт
Особенностивыносной Бас буст
Типактивный
Тип корпусатруба
Типоразмер25 см
Чувствительность87 дБ
Ширина, см48
Активный сабвуфер с максимальной мощностью 1500 Вт, который сделает акустическое оформление басов более совершенным. Он исполнен в фазоинверторном корпусе и имеет Bass Boost, оснащен усилителем АВ класса и 1,5 дюймовой звуковой катушкой.


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Сабвуфер ACV BTA-10R (активный/корпусной/труба/1500Вт/25см/SPL-106Дб/BassBoost) - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 7909 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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