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Стеклоочиститель Karcher WV 2 Premium шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стеклоочиститель Karcher WV 2 Premium шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. черный

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Стеклоочиститель Karcher WV 2 Premium шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. черный - фото 1
Стеклоочиститель Karcher WV 2 Premium шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. черный - фото 2
Стеклоочиститель Karcher WV 2 Premium шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. черный - фото 3
Стеклоочиститель Karcher WV 2 Premium шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. черный - фото 4
Стеклоочиститель Karcher WV 2 Premium шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. черный - фото 5
Стеклоочиститель Karcher WV 2 Premium шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стеклоочиститель
Тип уборки
влажная
Назначение
окна, зеркала, кафель
Потребляемая мощность
10
Количество режимов работы
1
Дистанционное управление
нет
Страховочный трос
нет
Подвижный моющий блок
нет
  • Стеклоочиститель Karcher WV 2 Premium шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. черный - фото 1
  • Стеклоочиститель Karcher WV 2 Premium шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. черный - фото 2
  • Стеклоочиститель Karcher WV 2 Premium шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. черный - фото 3
  • Стеклоочиститель Karcher WV 2 Premium шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. черный - фото 4
  • Стеклоочиститель Karcher WV 2 Premium шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. черный - фото 5
  • Стеклоочиститель Karcher WV 2 Premium шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 222828
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Характеристики

Бренд
Karcher
Тип товара
Стеклоочиститель
Пульт ДУ
нет
Число режимов
1
Тип уборки
влажная
Назначение
окна, зеркала, кафель
Комплектация
зарядное устройство, чистящее средство, пульверизатор, моющая тряпка, скребок
Потребляемая мощность
10
Количество режимов работы
1
Дистанционное управление
нет
Очистка безрамного остекления
да
Сигнал при застревании
нет
Страховочный трос
нет
Подвижный моющий блок
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Время работы от аккумулятора
35 мин
Габариты
28х12х32 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х25х12
Вес, г.
800

Описание товара Стеклоочиститель Karcher WV 2 Premium шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. черный

Стеклоочиститель Karcher WV 2 Premium гарантирует сияющую чистоту стекол и отсутствие на них полос и разводов. Стеклоочиститель пригоден для очистки любых гладких поверхностей, например керамической плитки, зеркал или стенок душевых кабин. Встроенный в выключатель светодиодный индикатор своевременно информирует о необходимости зарядить аккумулятор.

Отзывы о товаре Стеклоочиститель Karcher WV 2 Premium шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Karcher
Тип товара
Стеклоочиститель
Пульт ДУ
нет
Число режимов
1
Тип уборки
влажная
Назначение
окна, зеркала, кафель
Комплектация
зарядное устройство, чистящее средство, пульверизатор, моющая тряпка, скребок
Потребляемая мощность
10
Количество режимов работы
1
Дистанционное управление
нет
Очистка безрамного остекления
да
Сигнал при застревании
нет
Развернуть
Страховочный трос
нет
Подвижный моющий блок
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Время работы от аккумулятора
35 мин
Габариты
28х12х32 см
Страна производитель
Китай
Описание
Стеклоочиститель Karcher WV 2 Premium гарантирует сияющую чистоту стекол и отсутствие на них полос и разводов. Стеклоочиститель пригоден для очистки любых гладких поверхностей, например керамической плитки, зеркал или стенок душевых кабин. Встроенный в выключатель светодиодный индикатор своевременно информирует о необходимости зарядить аккумулятор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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