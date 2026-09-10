Top.Mail.Ru
Робот-мойщик окон Hobot 368 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Робот-мойщик окон Hobot 368

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Робот-мойщик окон Hobot 368 - фото 1
Робот-мойщик окон Hobot 368 - фото 2
Робот-мойщик окон Hobot 368 - фото 3
Робот-мойщик окон Hobot 368 - фото 4
Робот-мойщик окон Hobot 368 - фото 5
Робот-мойщик окон Hobot 368 - фото 6
Робот-мойщик окон Hobot 368 - фото 7
Робот-мойщик окон Hobot 368 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Робот-стеклоочиститель
Тип уборки
сухая
Назначение
окна, зеркала, кафель
Минимальные размеры очищаемой поверхности
35 - 35 см
Потребляемая мощность
90
Количество режимов работы
3
Дистанционное управление
Да
Страховочный трос
Да
  • Робот-мойщик окон Hobot 368 - фото 1
  • Робот-мойщик окон Hobot 368 - фото 2
  • Робот-мойщик окон Hobot 368 - фото 3
  • Робот-мойщик окон Hobot 368 - фото 4
  • Робот-мойщик окон Hobot 368 - фото 5
  • Робот-мойщик окон Hobot 368 - фото 6
  • Робот-мойщик окон Hobot 368 - фото 7
  • Робот-мойщик окон Hobot 368 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 381583
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hobot
Тип товара
Робот-стеклоочиститель
Тип уборки
сухая
Назначение
окна, зеркала, кафель
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель питания, кольцо для салфеток х 4 шт, пульт ДУ, салфетка х 12 шт, страховочный трос, удлинитель сетевого шнура
Минимальные размеры очищаемой поверхности
35 - 35 см
Потребляемая мощность
90
Количество режимов работы
3
Датчики
гироскоп, датчики обнаружения края, датчик обнаружения препятствий, датчик перепада высоты, детектор обнаружения и изменения давления
Дистанционное управление
Да
Страховочный трос
Да
Длина сетевого шнура
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
650
Время работы от аккумулятора
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х32х32
Вес, кг.
2.34

Описание товара Робот-мойщик окон Hobot 368

Робот-мойщик окон Hobot-368 представлен в компактном корпусе из пластика серого цвета. С его помощью вы сможете легко и быстро привести окна в порядок. Особенности конструкции робота-мойщика позволяют производить сухую и влажную уборку. Скорость очистки достаточно высока и составит 4 мин/м?. Робот-мойщик окон Hobot-368 оснащен специальными салфетками из микрофибры, которые эффективно захватывают частицы пыли и не оставляют ворсинок на стекле. По мере загрязнения салфетки легко извлекаются и стираются. В зависимости от степени загрязнения окон можно выбрать один из трех рабочих режимов мойщика. Для управления роботом-мойщиком используется пульт или специальное приложение на смартфоне. Встроенный ИБП предотвратит падение робота в случае отключения электричества. Также для этой цели у него предусмотрен страховочный трос.

Отзывы о товаре Робот-мойщик окон Hobot 368




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Hobot
Тип товара
Робот-стеклоочиститель
Тип уборки
сухая
Назначение
окна, зеркала, кафель
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель питания, кольцо для салфеток х 4 шт, пульт ДУ, салфетка х 12 шт, страховочный трос, удлинитель сетевого шнура
Минимальные размеры очищаемой поверхности
35 - 35 см
Потребляемая мощность
90
Количество режимов работы
3
Датчики
гироскоп, датчики обнаружения края, датчик обнаружения препятствий, датчик перепада высоты, детектор обнаружения и изменения давления
Дистанционное управление
Да
Страховочный трос
Да
Длина сетевого шнура
1
Развернуть
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
650
Время работы от аккумулятора
20
Страна производитель
Китай
Описание
Робот-мойщик окон Hobot-368 представлен в компактном корпусе из пластика серого цвета. С его помощью вы сможете легко и быстро привести окна в порядок. Особенности конструкции робота-мойщика позволяют производить сухую и влажную уборку. Скорость очистки достаточно высока и составит 4 мин/м?. Робот-мойщик окон Hobot-368 оснащен специальными салфетками из микрофибры, которые эффективно захватывают частицы пыли и не оставляют ворсинок на стекле. По мере загрязнения салфетки легко извлекаются и стираются. В зависимости от степени загрязнения окон можно выбрать один из трех рабочих режимов мойщика. Для управления роботом-мойщиком используется пульт или специальное приложение на смартфоне. Встроенный ИБП предотвратит падение робота в случае отключения электричества. Также для этой цели у него предусмотрен страховочный трос.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Робот-мойщик окон Hobot 368 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...