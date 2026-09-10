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Характеристики
Тип товара
Робот-стеклоочиститель
Тип уборки
сухая
Назначение
окна, зеркала, кафель
Минимальные размеры очищаемой поверхности
35 - 35 см
Потребляемая мощность
90
Количество режимов работы
3
Дистанционное управление
Да
Страховочный трос
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 381583
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адаптер питания, документация, кабель питания, кольцо для салфеток х 4 шт, пульт ДУ, салфетка х 12 шт, страховочный трос, удлинитель сетевого шнура
Минимальные размеры очищаемой поверхности
35 - 35 см
Потребляемая мощность
90
Количество режимов работы
3
Датчики
гироскоп, датчики обнаружения края, датчик обнаружения препятствий, датчик перепада высоты, детектор обнаружения и изменения давления
Дистанционное управление
Да
Страховочный трос
Да
Длина сетевого шнура
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
650
Время работы от аккумулятора
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х32х32
Вес, кг.
2.34
Описание товара Робот-мойщик окон Hobot 368
Робот-мойщик окон Hobot-368 представлен в компактном корпусе из пластика серого цвета. С его помощью вы сможете легко и быстро привести окна в порядок. Особенности конструкции робота-мойщика позволяют производить сухую и влажную уборку. Скорость очистки достаточно высока и составит 4 мин/м?.
Робот-мойщик окон Hobot-368 оснащен специальными салфетками из микрофибры, которые эффективно захватывают частицы пыли и не оставляют ворсинок на стекле. По мере загрязнения салфетки легко извлекаются и стираются. В зависимости от степени загрязнения окон можно выбрать один из трех рабочих режимов мойщика. Для управления роботом-мойщиком используется пульт или специальное приложение на смартфоне. Встроенный ИБП предотвратит падение робота в случае отключения электричества. Также для этой цели у него предусмотрен страховочный трос.
адаптер питания, документация, кабель питания, кольцо для салфеток х 4 шт, пульт ДУ, салфетка х 12 шт, страховочный трос, удлинитель сетевого шнура
Минимальные размеры очищаемой поверхности
35 - 35 см
Потребляемая мощность
90
Количество режимов работы
3
Датчики
гироскоп, датчики обнаружения края, датчик обнаружения препятствий, датчик перепада высоты, детектор обнаружения и изменения давления
Дистанционное управление
Да
Страховочный трос
Да
Длина сетевого шнура
1
Развернуть
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
650
Время работы от аккумулятора
20
Страна производитель
Китай
Описание
Робот-мойщик окон Hobot-368 представлен в компактном корпусе из пластика серого цвета. С его помощью вы сможете легко и быстро привести окна в порядок. Особенности конструкции робота-мойщика позволяют производить сухую и влажную уборку. Скорость очистки достаточно высока и составит 4 мин/м?.
Робот-мойщик окон Hobot-368 оснащен специальными салфетками из микрофибры, которые эффективно захватывают частицы пыли и не оставляют ворсинок на стекле. По мере загрязнения салфетки легко извлекаются и стираются. В зависимости от степени загрязнения окон можно выбрать один из трех рабочих режимов мойщика. Для управления роботом-мойщиком используется пульт или специальное приложение на смартфоне. Встроенный ИБП предотвратит падение робота в случае отключения электричества. Также для этой цели у него предусмотрен страховочный трос.
Робот-мойщик окон Hobot 368 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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