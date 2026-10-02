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Робот для мойки окон Kitfort КТ-5186 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Робот для мойки окон Kitfort КТ-5186

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Робот для мойки окон Kitfort КТ-5186 - фото 1
Робот для мойки окон Kitfort КТ-5186 - фото 2
Робот для мойки окон Kitfort КТ-5186 - фото 3
Робот для мойки окон Kitfort КТ-5186 - фото 4
Робот для мойки окон Kitfort КТ-5186 - фото 5
Робот для мойки окон Kitfort КТ-5186 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Робот мойщик
  • Робот для мойки окон Kitfort КТ-5186 - фото 1
  • Робот для мойки окон Kitfort КТ-5186 - фото 2
  • Робот для мойки окон Kitfort КТ-5186 - фото 3
  • Робот для мойки окон Kitfort КТ-5186 - фото 4
  • Робот для мойки окон Kitfort КТ-5186 - фото 5
  • Робот для мойки окон Kitfort КТ-5186 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644336
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Робот мойщик
Размеры в упаковке, см
30х23х14
Вес, кг.
2

Описание товара Робот для мойки окон Kitfort КТ-5186

Робот Kitfort КТ-5186 предназначен для мытья стёкол изнутри и снаружи, кафельных и зеркальных покрытий в жилых домах и офисах. Робот оснащён вентилятором, благодаря которому создаётся разрежение, и он надёжно удерживается на вертикальной поверхности. Управление роботом осуществляется при помощи пульта дистанционного управления. Вы можете дистанционно запустить, поменять режим или остановить уборку. Кнопками навигации можно направить робота в особо загрязнённое место на поверхности. Прибор укомплектован страховочным тросом и удлинителем, вы можете использовать его для высоких и широких окон. На случай отключения электричества робот снабжён резервной системой питания, которая удерживает робот на окне около 15 мин. 3 режима работыВнутри робота установлен гироскоп, который позволяет контролировать углы поворотов робота. Таким образом, робот не отклоняется от запрограммированного маршрута. Робот оснащён 3 режимами уборки для более тщательной очистки поверхности. Перед уборкой вы можете распылить на стекло обычную чистящую жидкость для стёкол или воду, используя бутылочку с распылителем. В комплекте идут 4 держателя тряпки, 10 тряпок, 2 батарейки ААА, страховочный трос, пульт ДС и блок со шнуром питания.

Отзывы о товаре Робот для мойки окон Kitfort КТ-5186




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Робот мойщик
Описание
Робот Kitfort КТ-5186 предназначен для мытья стёкол изнутри и снаружи, кафельных и зеркальных покрытий в жилых домах и офисах. Робот оснащён вентилятором, благодаря которому создаётся разрежение, и он надёжно удерживается на вертикальной поверхности. Управление роботом осуществляется при помощи пульта дистанционного управления. Вы можете дистанционно запустить, поменять режим или остановить уборку. Кнопками навигации можно направить робота в особо загрязнённое место на поверхности. Прибор укомплектован страховочным тросом и удлинителем, вы можете использовать его для высоких и широких окон. На случай отключения электричества робот снабжён резервной системой питания, которая удерживает робот на окне около 15 мин. 3 режима работыВнутри робота установлен гироскоп, который позволяет контролировать углы поворотов робота. Таким образом, робот не отклоняется от запрограммированного маршрута. Робот оснащён 3 режимами уборки для более тщательной очистки поверхности. Перед уборкой вы можете распылить на стекло обычную чистящую жидкость для стёкол или воду, используя бутылочку с распылителем. В комплекте идут 4 держателя тряпки, 10 тряпок, 2 батарейки ААА, страховочный трос, пульт ДС и блок со шнуром питания.
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Доставка
Отзывы


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