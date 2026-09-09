Стеклоочиститель Karcher WVP 10 серый/желтый (1.633-550.0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стеклоочиститель
Тип уборки
влажная
Назначение
окна, зеркала, кафель
Потребляемая мощность
12.5
Количество режимов работы
1
Дистанционное управление
нет
Страховочный трос
нет
Подвижный моющий блок
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 311923
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стеклоочиститель
Пульт ДУ
нет
Число режимов
1
Тип уборки
влажная
Назначение
окна, зеркала, кафель
Комплектация
зарядное устройство, чистящее средство, пульверизатор, моющая тряпка, скребок
Потребляемая мощность
12.5
Количество режимов работы
1
Дистанционное управление
нет
Очистка безрамного остекления
да
Сигнал при застревании
нет
Страховочный трос
нет
Подвижный моющий блок
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Время работы от аккумулятора
35 мин
Габариты
28х13х33.50 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х28х13
Вес, кг.
1.4
Описание товара Стеклоочиститель Karcher WVP 10 серый/желтый (1.633-550.0)
Стеклоочиститель Karcher WVP 10 гарантирует сияющую чистоту стекол и отсутствие на них полос и разводов. Подходит для уборки всех видов гладких поверхностей - горизонтально, вертикально и даже над головой. Очистка без подтеков и разводов даже близко к краям, благодаря настраиваемой в ручную распорке кромки.
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Бренд
Тип товара
Стеклоочиститель
Пульт ДУ
нет
Число режимов
1
Тип уборки
влажная
Назначение
окна, зеркала, кафель
Комплектация
зарядное устройство, чистящее средство, пульверизатор, моющая тряпка, скребок
Потребляемая мощность
12.5
Количество режимов работы
1
Дистанционное управление
нет
Очистка безрамного остекления
да
Сигнал при застревании
нет
Развернуть
Страховочный трос
нет
Подвижный моющий блок
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Время работы от аккумулятора
35 мин
Габариты
28х13х33.50 см
Страна производитель
Китай
Стеклоочиститель Karcher WVP 10 гарантирует сияющую чистоту стекол и отсутствие на них полос и разводов. Подходит для уборки всех видов гладких поверхностей - горизонтально, вертикально и даже над головой. Очистка без подтеков и разводов даже близко к краям, благодаря настраиваемой в ручную распорке кромки.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Стеклоочиститель Karcher WVP 10 серый/желтый (1.633-550.0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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