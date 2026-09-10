Стеклоочиститель Karcher WVP 10 Adv серый (1.633-560.0)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип уборки
влажная
Назначение
окна, зеркала, кафель
Потребляемая мощность
12.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 465384
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тип уборки
влажная
Назначение
окна, зеркала, кафель
Комплектация
салфетка из микрофибры 2 шт , насадка 170 мм , Li-Ion-аккумулятор , документация , зарядное устройство
Потребляемая мощность
12.5
Тип аккумулятора
Li-Ion
Время работы от аккумулятора
35 мин
Габариты
28х13х33,5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х25х12
Вес, кг.
1.4
Описание товара Стеклоочиститель Karcher WVP 10 Adv серый (1.633-560.0)
Стеклоочиститель Karcher WVP 10 Adv представлен в немарком сером дизайне. Устройство имеет компактные размеры и удобную для удержания в руках форму. Имеется небольшая емкость на 200 мл для сбора воды. Модель оснащена удобной насадкой с шириной 28 см, что предельно комфортно для ухода за окнами и зеркалами. Прибор Karcher WVP 10 Adv действует от Li-lon аккумулятора, способного работать непрерывно в течение 35 минут. Устройство поставляется с аккумулятором и зарядным устройством, а также двумя удобными салфетками из микрофибры. Очиститель весит 950 грамм и имеет размеры 28x13x33.5 см.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Тип уборки
влажная
Назначение
окна, зеркала, кафель
Комплектация
салфетка из микрофибры 2 шт , насадка 170 мм , Li-Ion-аккумулятор , документация , зарядное устройство
Потребляемая мощность
12.5
Тип аккумулятора
Li-Ion
Время работы от аккумулятора
35 мин
Габариты
28х13х33,5 см
Страна производитель
Китай
Стеклоочиститель Karcher WVP 10 Adv представлен в немарком сером дизайне. Устройство имеет компактные размеры и удобную для удержания в руках форму. Имеется небольшая емкость на 200 мл для сбора воды. Модель оснащена удобной насадкой с шириной 28 см, что предельно комфортно для ухода за окнами и зеркалами. Прибор Karcher WVP 10 Adv действует от Li-lon аккумулятора, способного работать непрерывно в течение 35 минут. Устройство поставляется с аккумулятором и зарядным устройством, а также двумя удобными салфетками из микрофибры. Очиститель весит 950 грамм и имеет размеры 28x13x33.5 см.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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