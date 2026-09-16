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Робот-мойщик окон BQ WR200S Белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Робот-мойщик окон BQ WR200S Белый

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Робот-мойщик окон BQ WR200S Белый - фото 1
Робот-мойщик окон BQ WR200S Белый - фото 2
Робот-мойщик окон BQ WR200S Белый - фото 3
Робот-мойщик окон BQ WR200S Белый - фото 4
Робот-мойщик окон BQ WR200S Белый - фото 5
Робот-мойщик окон BQ WR200S Белый - фото 6
Робот-мойщик окон BQ WR200S Белый - фото 7
Робот-мойщик окон BQ WR200S Белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип уборки
сухая, влажная
Назначение
робот-мойщик окон
Объём резервуара для воды
0.05 л
Потребляемая мощность
80
Количество режимов работы
2
Дистанционное управление
Да
Страховочный трос
Да
  • Робот-мойщик окон BQ WR200S Белый - фото 1
  • Робот-мойщик окон BQ WR200S Белый - фото 2
  • Робот-мойщик окон BQ WR200S Белый - фото 3
  • Робот-мойщик окон BQ WR200S Белый - фото 4
  • Робот-мойщик окон BQ WR200S Белый - фото 5
  • Робот-мойщик окон BQ WR200S Белый - фото 6
  • Робот-мойщик окон BQ WR200S Белый - фото 7
  • Робот-мойщик окон BQ WR200S Белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 900 руб. 
Начислим 617 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719704
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Робот-мойщик окон BQ WR200S Белый
8 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Тип уборки
сухая, влажная
Назначение
робот-мойщик окон
Комплектация
робот-мойщик, пульт, упаковка
Объём резервуара для воды
0.05 л
Потребляемая мощность
80
Количество режимов работы
2
Датчики
гироскоп, датчик определения препятствий
Дистанционное управление
Да
Страховочный трос
Да
Длина сетевого шнура
1.5
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
500
Время работы от аккумулятора
20
Габариты
101x300x152мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х24х14
Вес, кг.
2.3

Описание товара Робот-мойщик окон BQ WR200S Белый

Стеклоочиститель BQ — это современное устройство, предназначенное для эффективной и удобной очистки стеклянных поверхностей. С весом всего 1,15 кг, он легкий и прост в использовании. Устройство оснащено мощным мотором с потребляемой мощностью 80 Вт и обеспечивает отличные результаты как при сухой, так и при влажной уборке. Стеклоочиститель BQ предлагает 20 минут автономной работы от аккумулятора на основе технологии Li-Ion с емкостью 500 мА·ч, что позволяет быстро справиться с уборкой без необходимости частой подзарядки. Объем резервуара для воды составляет 0,05 л, что достаточно для очистки стекол от несложных загрязнений. Для безопасного использования предусмотрен страховочный трос, который минимизирует риск падения устройства с высоты. Дополнительное удобство обеспечивает дистанционное управление, позволяющее легко переключаться между двумя режимами работы. Длина сетевого шнура составляет 1,5 м, что дает свободный доступ к источнику питания при необходимости подзарядки. Стеклоочистители BQ — это надежный помощник в вашем доме, который обеспечивает быстрое и качественное очищение окон и других стеклянных поверхностей.

Отзывы о товаре Робот-мойщик окон BQ WR200S Белый




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип уборки
сухая, влажная
Назначение
робот-мойщик окон
Комплектация
робот-мойщик, пульт, упаковка
Объём резервуара для воды
0.05 л
Потребляемая мощность
80
Количество режимов работы
2
Датчики
гироскоп, датчик определения препятствий
Дистанционное управление
Да
Страховочный трос
Да
Длина сетевого шнура
1.5
Развернуть
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
500
Время работы от аккумулятора
20
Габариты
101x300x152мм
Страна производитель
Китай
Описание
Стеклоочиститель BQ — это современное устройство, предназначенное для эффективной и удобной очистки стеклянных поверхностей. С весом всего 1,15 кг, он легкий и прост в использовании. Устройство оснащено мощным мотором с потребляемой мощностью 80 Вт и обеспечивает отличные результаты как при сухой, так и при влажной уборке. Стеклоочиститель BQ предлагает 20 минут автономной работы от аккумулятора на основе технологии Li-Ion с емкостью 500 мА·ч, что позволяет быстро справиться с уборкой без необходимости частой подзарядки. Объем резервуара для воды составляет 0,05 л, что достаточно для очистки стекол от несложных загрязнений. Для безопасного использования предусмотрен страховочный трос, который минимизирует риск падения устройства с высоты. Дополнительное удобство обеспечивает дистанционное управление, позволяющее легко переключаться между двумя режимами работы. Длина сетевого шнура составляет 1,5 м, что дает свободный доступ к источнику питания при необходимости подзарядки. Стеклоочистители BQ — это надежный помощник в вашем доме, который обеспечивает быстрое и качественное очищение окон и других стеклянных поверхностей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Робот-мойщик окон BQ WR200S Белый - данный товар вы можете купить по цене 8900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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