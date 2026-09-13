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Характеристики
Тип товара
Стеклоочиститель
Тип уборки
влажная
Назначение
окна, зеркала, кафель
Минимальные размеры очищаемой поверхности
28
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706569
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очиститель, пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой, концентрат для мытья окон, широкая стяжка, сменная всасывающая насадка, зарядное устройство, документация, упаковка
Минимальные размеры очищаемой поверхности
28
Очистка безрамного остекления
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Время работы от аккумулятора
100 мин.
Сигнал при разряде аккумулятора
Да
Габариты
28х12.6х31 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х19х13
Вес, кг.
1.35
Описание товара Мойщик окон Karcher WV 6 Plus Multi Edition шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. черный
Стеклоочиститель Karcher WV 6 Plus Multi Edition отличается инновационной концепцией рабочей кромки и долгим временем работы. Новая удлиненная рабочая кромка способна охватить всю очищаемую поверхность за один проход. Время работы от одного заряда — до 100 минут, что делает аппарат еще более практичным. Дисплей с индикацией остаточного времени автономной работы с точностью до минуты позволяет четко планировать процесс уборки. Входящие в комплект разноцветные стяжки обеспечивают максимально гигиеничную уборку. Использование цветовой кодировки при очистке различных поверхностей или помещений позволяет избежать распространения бактерий. Всасывание грязной воды исключает загрязнение окружающего пространства стекающими каплями. Продуманная комбинация распылителя, обтяжки из микроволокна и функции всасывания обеспечивает максимальную эффективность процесса и сияющую чистоту окон — без полос и остатков грязи. WV 6 Plus делает процесс мойки окон в высшей степени эргономичным и гигиеничным благодаря отсутствию непосредственного контакта с грязной водой.
очиститель, пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой, концентрат для мытья окон, широкая стяжка, сменная всасывающая насадка, зарядное устройство, документация, упаковка
Минимальные размеры очищаемой поверхности
28
Очистка безрамного остекления
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Время работы от аккумулятора
100 мин.
Сигнал при разряде аккумулятора
Да
Габариты
28х12.6х31 см
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Страна производитель
Китай
Описание
Стеклоочиститель Karcher WV 6 Plus Multi Edition отличается инновационной концепцией рабочей кромки и долгим временем работы. Новая удлиненная рабочая кромка способна охватить всю очищаемую поверхность за один проход. Время работы от одного заряда — до 100 минут, что делает аппарат еще более практичным. Дисплей с индикацией остаточного времени автономной работы с точностью до минуты позволяет четко планировать процесс уборки. Входящие в комплект разноцветные стяжки обеспечивают максимально гигиеничную уборку. Использование цветовой кодировки при очистке различных поверхностей или помещений позволяет избежать распространения бактерий. Всасывание грязной воды исключает загрязнение окружающего пространства стекающими каплями. Продуманная комбинация распылителя, обтяжки из микроволокна и функции всасывания обеспечивает максимальную эффективность процесса и сияющую чистоту окон — без полос и остатков грязи. WV 6 Plus делает процесс мойки окон в высшей степени эргономичным и гигиеничным благодаря отсутствию непосредственного контакта с грязной водой.
Мойщик окон Karcher WV 6 Plus Multi Edition шир.скреб.:280мм пит.:от аккум. черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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