Швейная машина Singer Simple 3223 желтый

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Singer
|Тип товара
|Швейные машины
|Вес, кг
|5.8
|Выполнение петель
|полуавтоматическое
|Количество строчек
|4
|Максимальная длина стежка
|4.2
|Особенности
|Строчки: обметочная, потайная, эластичная, эластичная потайная.
|Отсек для хранения принадлежностей
|да
|Подсветка
|да
|Подтип
|электромеханическая
|Реверс
|да
|Рукавная платформа
|да
|Цвет
|желтый
|Челнок
|классический (вертикальный качающийся)
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