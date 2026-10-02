Швейная машина Janome MX 77 белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Швейные машины
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 570 руб.
В наличии
Код товара: 218913
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
10 570 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Швейные машины
Выполнение петель
полуавтоматическое
Максимальная длина стежка
4
Максимальная ширина стежка
5
Отсек для хранения принадлежностей
да
Подсветка
да
Подтип
электромеханическая
Рукавная платформа
да
Ручка для переноски
да
Цвет
белый
Челнок
вертикальный
Шитье двойной иглой
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х34х22
Вес, г.
190
Описание товара Швейная машина Janome MX 77 белый
Швейная машина Janome MX 77 белый
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Теги товара: с вертикальным челноком, электромеханические
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 450 руб.2613 руб. в СплитШвейная машина Singer M 2105 белый
-
В наличииЦена 10 570 руб.2643 руб. в СплитШвейная машина Janome Grape 2016 белый
-
В наличииЦена 10 820 руб.2705 руб. в СплитШвейная машина Janome 311PG
-
В наличииЦена 11 040 руб.2760 руб. в СплитШвейная машина Chayka New wave 750
-
В наличииЦена 11 330 руб.2833 руб. в СплитШвейная машина Janome MX 55 белый
-
В наличииЦена 11 330 руб.2833 руб. в СплитШвейная машина Janome VS50 белый
-
В наличииЦена 11 400 руб.2850 руб. в СплитШвейная машина Janome VS 52
-
В наличииЦена 11 550 руб.2888 руб. в СплитШвейная машина Janome Sew dream 510 белый
-
В наличииЦена 11 850 руб.2963 руб. в СплитШвейная машина Janome JQ 2515S белый
-
В наличииЦена 11 900 руб.2975 руб. в СплитШвейная машина Janome Sew Cat 57 белый/рисунок
-
В наличииЦена 12 450 руб.3113 руб. в СплитШвейная машина Janome Excellent Stitch 15A белый
-
В наличииЦена 12 750 руб.3188 руб. в СплитШвейная машина Janome Sakura 95 белый/цветы
Бренд
Тип товара
Швейные машины
Выполнение петель
полуавтоматическое
Максимальная длина стежка
4
Максимальная ширина стежка
5
Отсек для хранения принадлежностей
да
Подсветка
да
Подтип
электромеханическая
Рукавная платформа
да
Ручка для переноски
да
Цвет
белый
Челнок
вертикальный
Развернуть
Шитье двойной иглой
да
Страна производитель
Китай
Швейная машина Janome MX 77 белый
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Теги товара: с вертикальным челноком, электромеханические
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Теги товара: с вертикальным челноком, электромеханические
Швейная машина Janome MX 77 белый - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 10570 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Швейная машина Janome MX 77 белый