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Швейная машина Janome MX 77 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Швейная машина Janome MX 77 белый

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Швейная машина Janome MX 77 белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Швейные машины
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 570 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 218913
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Швейная машина Janome MX 77 белый
10 570 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
janome
Тип товара
Швейные машины
Выполнение петель
полуавтоматическое
Максимальная длина стежка
4
Максимальная ширина стежка
5
Отсек для хранения принадлежностей
да
Подсветка
да
Подтип
электромеханическая
Рукавная платформа
да
Ручка для переноски
да
Цвет
белый
Челнок
вертикальный
Шитье двойной иглой
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х34х22
Вес, г.
190

Описание товара Швейная машина Janome MX 77 белый

Швейная машина Janome MX 77 белый

Отзывы о товаре Швейная машина Janome MX 77 белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
janome
Тип товара
Швейные машины
Выполнение петель
полуавтоматическое
Максимальная длина стежка
4
Максимальная ширина стежка
5
Отсек для хранения принадлежностей
да
Подсветка
да
Подтип
электромеханическая
Рукавная платформа
да
Ручка для переноски
да
Цвет
белый
Челнок
вертикальный
Развернуть
Шитье двойной иглой
да
Страна производитель
Китай
Описание
Швейная машина Janome MX 77 белый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Швейная машина Janome MX 77 белый - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 10570 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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