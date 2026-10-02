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Швейная машина Janome ML 77 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Швейная машина Janome ML 77 белый

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Швейная машина Janome ML 77 белый - фото 1
Швейная машина Janome ML 77 белый - фото 2
Швейная машина Janome ML 77 белый - фото 3
Швейная машина Janome ML 77 белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Швейная машина
  • Швейная машина Janome ML 77 белый - фото 1
  • Швейная машина Janome ML 77 белый - фото 2
  • Швейная машина Janome ML 77 белый - фото 3
  • Швейная машина Janome ML 77 белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 600 руб. 
Начислим 218 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 276637
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Швейная машина Janome ML 77 белый
13 600 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
janome
Тип товара
Швейная машина
Автоматический нитеобрезатель
нет
Автоматическое закрепление стежков
нет
Быстрая смена лапки
нет
Выполнение петель
автоматическое
Вышивальный блок в комплекте
нет
Дополнительный цвет/дизайн/рисунок
зеленый
ЖК-дисплей
нет
Количество петель
1
Максимальная длина стежка
4 мм
Максимальная ширина стежка
5 мм
Максимальный подъем лапки
11 мм
Нитевдеватель
да
Особенности
25 операций
Особенности выполнения петель
обметочная, потайная, эластичная, эластичная потайная, «зигзаг»
Отсек для хранения принадлежностей
да
Подсветка
да
Подтип
электромеханическая
Реверс
да
Регулировка длины строчки
да
Регулировка уровня прижимной лапки
нет
Регулировка ширины зигзага
да
Регулятор скорости шитья
нет
Рукавная платформа
да
Ручка для переноски
да
Сенсорный дисплей
нет
Цвет
белый
Челнок
качающийся
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х34х22
Вес, кг.
6.9

Описание товара Швейная машина Janome ML 77 белый

Электромеханическая швейная машина Janome ML 77 отлично подойдет для любых домашних работ. Она имеет разнообразные швейные операции, включая строчки для работы с трикотажем, потайные, оверлочные. Также есть декоративные строчки, которые подойдут для отделки и урашения ваших изделий.

Отзывы о товаре Швейная машина Janome ML 77 белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
janome
Тип товара
Швейная машина
Автоматический нитеобрезатель
нет
Автоматическое закрепление стежков
нет
Быстрая смена лапки
нет
Выполнение петель
автоматическое
Вышивальный блок в комплекте
нет
Дополнительный цвет/дизайн/рисунок
зеленый
ЖК-дисплей
нет
Количество петель
1
Максимальная длина стежка
4 мм
Максимальная ширина стежка
5 мм
Развернуть
Максимальный подъем лапки
11 мм
Нитевдеватель
да
Особенности
25 операций
Особенности выполнения петель
обметочная, потайная, эластичная, эластичная потайная, «зигзаг»
Отсек для хранения принадлежностей
да
Подсветка
да
Подтип
электромеханическая
Реверс
да
Регулировка длины строчки
да
Регулировка уровня прижимной лапки
нет
Регулировка ширины зигзага
да
Регулятор скорости шитья
нет
Рукавная платформа
да
Ручка для переноски
да
Сенсорный дисплей
нет
Цвет
белый
Челнок
качающийся
Страна производитель
Китай
Описание
Электромеханическая швейная машина Janome ML 77 отлично подойдет для любых домашних работ. Она имеет разнообразные швейные операции, включая строчки для работы с трикотажем, потайные, оверлочные. Также есть декоративные строчки, которые подойдут для отделки и урашения ваших изделий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Швейная машина Janome ML 77 белый - по цене 13600 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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