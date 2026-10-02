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Швейная машина Janome VS56S белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Швейная машина Janome VS56S белый

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Швейная машина Janome VS56S белый - фото 6
Швейная машина Janome VS56S белый - фото 7
Швейная машина Janome VS56S белый - фото 8
Швейная машина Janome VS56S белый - фото 9
Швейная машина Janome VS56S белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Швейные машины
  • Швейная машина Janome VS56S белый - фото 1
  • Швейная машина Janome VS56S белый - фото 2
  • Швейная машина Janome VS56S белый - фото 3
  • Швейная машина Janome VS56S белый - фото 4
  • Швейная машина Janome VS56S белый - фото 5
  • Швейная машина Janome VS56S белый - фото 6
  • Швейная машина Janome VS56S белый - фото 7
  • Швейная машина Janome VS56S белый - фото 8
  • Швейная машина Janome VS56S белый - фото 9
  • Швейная машина Janome VS56S белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 860 руб. 
Начислим 222 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 218944
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Швейная машина Janome VS56S белый
13 860 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
janome
Тип товара
Швейные машины
Быстрая смена лапки
да
Выполнение петель
автоматическое
Количество строчек
23
Максимальная длина стежка
4
Максимальная ширина стежка
5
Отсек для хранения принадлежностей
да
Подсветка
да
Подтип
электромеханическая
Реверс
да
Рукавная платформа
да
Ручка для переноски
да
Цвет
белый
Челнок
вертикальный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х34х23
Вес, кг.
7.2

Описание товара Швейная машина Janome VS56S белый

Электромеханическая швейная машина Janome VS 56s имеет современный дизайн и все необходимые для работы швейные операции и функции. С ее помощью Вы можете, как отреставрировать старую одежду, так и создать новую. Для облегчения процесса заправки верхней нити в Janome VS 56s есть встроенный нитевдеватель, благодаря которому Вы без труда вденете нитку в игольное ушко. С помощью функции петля-автомат Вы можете создавать любое количество качественных петель. Janome VS 56s легко справляется с различными типами тканей. Она отлично подойдет для начинающих и для любителей шитья.

Отзывы о товаре Швейная машина Janome VS56S белый




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Характеристики
Бренд
janome
Тип товара
Швейные машины
Быстрая смена лапки
да
Выполнение петель
автоматическое
Количество строчек
23
Максимальная длина стежка
4
Максимальная ширина стежка
5
Отсек для хранения принадлежностей
да
Подсветка
да
Подтип
электромеханическая
Реверс
да
Рукавная платформа
да
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Ручка для переноски
да
Цвет
белый
Челнок
вертикальный
Страна производитель
Китай
Описание
Электромеханическая швейная машина Janome VS 56s имеет современный дизайн и все необходимые для работы швейные операции и функции. С ее помощью Вы можете, как отреставрировать старую одежду, так и создать новую. Для облегчения процесса заправки верхней нити в Janome VS 56s есть встроенный нитевдеватель, благодаря которому Вы без труда вденете нитку в игольное ушко. С помощью функции петля-автомат Вы можете создавать любое количество качественных петель. Janome VS 56s легко справляется с различными типами тканей. Она отлично подойдет для начинающих и для любителей шитья.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Швейная машина Janome VS56S белый - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 13860 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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