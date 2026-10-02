Швейная машина Janome VS56S белый
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Характеристики
Тип товара
Швейные машины
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 860 руб.
В наличии
Код товара: 218944
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
13 860 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Швейные машины
Быстрая смена лапки
да
Выполнение петель
автоматическое
Количество строчек
23
Максимальная длина стежка
4
Максимальная ширина стежка
5
Отсек для хранения принадлежностей
да
Подсветка
да
Подтип
электромеханическая
Реверс
да
Рукавная платформа
да
Ручка для переноски
да
Цвет
белый
Челнок
вертикальный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х34х23
Вес, кг.
7.2
Описание товара Швейная машина Janome VS56S белый
Электромеханическая швейная машина Janome VS 56s имеет современный дизайн и все необходимые для работы швейные операции и функции. С ее помощью Вы можете, как отреставрировать старую одежду, так и создать новую. Для облегчения процесса заправки верхней нити в Janome VS 56s есть встроенный нитевдеватель, благодаря которому Вы без труда вденете нитку в игольное ушко. С помощью функции петля-автомат Вы можете создавать любое количество качественных петель. Janome VS 56s легко справляется с различными типами тканей. Она отлично подойдет для начинающих и для любителей шитья.
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Теги товара: с вертикальным челноком, электромеханические
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Бренд
Тип товара
Швейные машины
Быстрая смена лапки
да
Выполнение петель
автоматическое
Количество строчек
23
Максимальная длина стежка
4
Максимальная ширина стежка
5
Отсек для хранения принадлежностей
да
Подсветка
да
Подтип
электромеханическая
Реверс
да
Рукавная платформа
да
Развернуть
Ручка для переноски
да
Цвет
белый
Челнок
вертикальный
Страна производитель
Китай
Электромеханическая швейная машина Janome VS 56s имеет современный дизайн и все необходимые для работы швейные операции и функции. С ее помощью Вы можете, как отреставрировать старую одежду, так и создать новую. Для облегчения процесса заправки верхней нити в Janome VS 56s есть встроенный нитевдеватель, благодаря которому Вы без труда вденете нитку в игольное ушко. С помощью функции петля-автомат Вы можете создавать любое количество качественных петель. Janome VS 56s легко справляется с различными типами тканей. Она отлично подойдет для начинающих и для любителей шитья.
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Теги товара: с вертикальным челноком, электромеханические
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Теги товара: с вертикальным челноком, электромеханические
Швейная машина Janome VS56S белый - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 13860 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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