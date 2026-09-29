Top.Mail.Ru
Швейная машина Janome HD6130 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Швейная машина Janome HD6130

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Швейная машина Janome HD6130 - фото 1
Швейная машина Janome HD6130 - фото 2
Швейная машина Janome HD6130 - фото 3
Швейная машина Janome HD6130 - фото 4
Швейная машина Janome HD6130 - фото 5
Швейная машина Janome HD6130 - фото 6
Швейная машина Janome HD6130 - фото 7
Швейная машина Janome HD6130 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Швейные машины
  • Швейная машина Janome HD6130 - фото 1
  • Швейная машина Janome HD6130 - фото 2
  • Швейная машина Janome HD6130 - фото 3
  • Швейная машина Janome HD6130 - фото 4
  • Швейная машина Janome HD6130 - фото 5
  • Швейная машина Janome HD6130 - фото 6
  • Швейная машина Janome HD6130 - фото 7
  • Швейная машина Janome HD6130 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 390649
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
janome
Тип товара
Швейные машины
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х34х23
Вес, кг.
5.8

Описание товара Швейная машина Janome HD6130

Компьютерная швейная машина серии HD — Janome HD6130, не смотря на свой компактный размер, обладает довольно широким функционалом для выполнения разных задач. Janome HD6130 выполняет 30 швейных операций, необходимых для качественной работы, включая рабочие, оверлочные, декоративные строчки, а также программируемую петлю. Данная модель имеет горизонтальное челночное устройство, на корпусе машины нанесена схема заправки верхней нити. Для комфортного шитья у Janome HD6130 есть встроенный нитевдеватель, регулятор скорости шитья. Компьютерную швейную машину Janome HD6130 по достоинству оценят как новички, которые мечтают научиться шить, так опытные мастерицы. Отличительные особенности: Компьютерная швейная машина, 30 швейных операций (рабочие строчки, оверлочные строчки, трикотажные строчки, декоративные строчки, строчки для квилтинга, программируемая петля), Регулировка длины стежка от 0 до 4 мм, Регулировка ширины зигзага от 0 до 5 мм, Усиленный прокол иглы, Регулятор натяжения верхней нити, Горизонтальный челнок, ЖК-дисплей, Кнопка позиционирования иглы, Кнопка точечной закрепки, Кнопка обратного хода, Кнопка старт/стоп, Регулятор скорости шитья, Регулятор баланса строчки, Легко пристегивающаяся лапка, Дополнительный подъём лапки, Встроенный нитеобрезатель, Встроенный нитевдеватель, Переключатель нижнего транспортера, Свободный рукав, Отсек для хранения аксессуаров, Мягкий чехол, Производство Таиланд, Потребляемая мощность — 32Вт, Светодиодное освещение, Вес нетто, кг: 4,8, Вес брутто, кг: 6,2.

Отзывы о товаре Швейная машина Janome HD6130




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
janome
Тип товара
Швейные машины
Страна производитель
Китай
Описание
Компьютерная швейная машина серии HD — Janome HD6130, не смотря на свой компактный размер, обладает довольно широким функционалом для выполнения разных задач. Janome HD6130 выполняет 30 швейных операций, необходимых для качественной работы, включая рабочие, оверлочные, декоративные строчки, а также программируемую петлю. Данная модель имеет горизонтальное челночное устройство, на корпусе машины нанесена схема заправки верхней нити. Для комфортного шитья у Janome HD6130 есть встроенный нитевдеватель, регулятор скорости шитья. Компьютерную швейную машину Janome HD6130 по достоинству оценят как новички, которые мечтают научиться шить, так опытные мастерицы. Отличительные особенности: Компьютерная швейная машина, 30 швейных операций (рабочие строчки, оверлочные строчки, трикотажные строчки, декоративные строчки, строчки для квилтинга, программируемая петля), Регулировка длины стежка от 0 до 4 мм, Регулировка ширины зигзага от 0 до 5 мм, Усиленный прокол иглы, Регулятор натяжения верхней нити, Горизонтальный челнок, ЖК-дисплей, Кнопка позиционирования иглы, Кнопка точечной закрепки, Кнопка обратного хода, Кнопка старт/стоп, Регулятор скорости шитья, Регулятор баланса строчки, Легко пристегивающаяся лапка, Дополнительный подъём лапки, Встроенный нитеобрезатель, Встроенный нитевдеватель, Переключатель нижнего транспортера, Свободный рукав, Отсек для хранения аксессуаров, Мягкий чехол, Производство Таиланд, Потребляемая мощность — 32Вт, Светодиодное освещение, Вес нетто, кг: 4,8, Вес брутто, кг: 6,2.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Швейная машина Janome HD6130 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...