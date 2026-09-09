Швейная машина Janome Color 55 White
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Швейные машины
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 292617
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Швейные машины
USB порт
нет
Выполнение петель
полуавтомат
Вышивальный блок в комплекте
нет
Дополнительный цвет/дизайн/рисунок
цветы
ЖК-дисплей
нет
Количество петель
1
Количество строчек
22
Максимальная длина стежка
4 мм
Максимальная ширина стежка
5 мм
Максимальный подъем лапки
11 мм
Особенности
регулятор натяжения нити
Отсек для хранения принадлежностей
да
Подсветка
есть
Подтип
электромеханическая
Реверс
да
Рукавная платформа
да
Ручка для переноски
да
Сенсорный дисплей
нет
Скорость шитья, ст/мин
400
Цвет
белый
Челнок
качающийся
Шитье двойной иглой
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х34х23
Вес, кг.
6.7
Описание товара Швейная машина Janome Color 55 White
17 швейных операций: прямая строчка (центральное и левое положение иглы), зигзаг, эластичный зигзаг, потайные строчки, трикотажная строчка, трикотажный зигзаг, строчка мережка, оверлочные строчки, петля-полуавтомат. Регулировка длины стежка от 0 до 4 мм. Регулировка ширины зигзага до 5 мм.
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, с вертикальным челноком, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Теги товара: электромеханические
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Швейные машины
USB порт
нет
Выполнение петель
полуавтомат
Вышивальный блок в комплекте
нет
Дополнительный цвет/дизайн/рисунок
цветы
ЖК-дисплей
нет
Количество петель
1
Количество строчек
22
Максимальная длина стежка
4 мм
Максимальная ширина стежка
5 мм
Максимальный подъем лапки
11 мм
Развернуть
Особенности
регулятор натяжения нити
Отсек для хранения принадлежностей
да
Подсветка
есть
Подтип
электромеханическая
Реверс
да
Рукавная платформа
да
Ручка для переноски
да
Сенсорный дисплей
нет
Скорость шитья, ст/мин
400
Цвет
белый
Челнок
качающийся
Шитье двойной иглой
да
Страна производитель
Китай
17 швейных операций: прямая строчка (центральное и левое положение иглы), зигзаг, эластичный зигзаг, потайные строчки, трикотажная строчка, трикотажный зигзаг, строчка мережка, оверлочные строчки, петля-полуавтомат. Регулировка длины стежка от 0 до 4 мм. Регулировка ширины зигзага до 5 мм.
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, с вертикальным челноком, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Теги товара: электромеханические
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, с вертикальным челноком, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Теги товара: электромеханические
Швейная машина Janome Color 55 White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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