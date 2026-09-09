Швейная машина Singer Simple 3221 белый
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Характеристики
Тип товара
Швейная машина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 276627
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
43х35х23
Вес, кг.
7.3
Описание товара Швейная машина Singer Simple 3221 белый
Классическая швейная машина Singer Simple 3221 имеет оптимальный набор строчек, включая декоративные, оснащена нитевдевателем, умеет делать все основные швейные операции и отлично подойдет для обучения шитью, шитья и ремонта одежды, шитья предметов домашнего обихода и для других подобных работ.
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, с вертикальным челноком, электромеханические, для трикотажа, с оверлочной строчкой
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Классическая швейная машина Singer Simple 3221 имеет оптимальный набор строчек, включая декоративные, оснащена нитевдевателем, умеет делать все основные швейные операции и отлично подойдет для обучения шитью, шитья и ремонта одежды, шитья предметов домашнего обихода и для других подобных работ.
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, с вертикальным челноком, электромеханические, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, с вертикальным челноком, электромеханические, для трикотажа, с оверлочной строчкой
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