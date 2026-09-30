Швейная машина Janome MX 55 белый
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Характеристики
Тип товара
Швейные машины
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 330 руб.
В наличии
Код товара: 218912
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
11 330 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Швейные машины
Выполнение петель
полуавтоматическое
Максимальная длина стежка
4
Максимальная ширина стежка
5
Отсек для хранения принадлежностей
да
Подтип
электромеханическая
Рукавная платформа
да
Цвет
белый
Челнок
классический (вертикальный качающийся)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х34х22
Вес, г.
190
Описание товара Швейная машина Janome MX 55 белый
Швейная машина Janome MX 55 белый
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Теги товара: с вертикальным челноком, электромеханические
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Бренд
Тип товара
Швейные машины
Выполнение петель
полуавтоматическое
Максимальная длина стежка
4
Максимальная ширина стежка
5
Отсек для хранения принадлежностей
да
Подтип
электромеханическая
Рукавная платформа
да
Цвет
белый
Челнок
классический (вертикальный качающийся)
Страна производитель
Китай
Швейная машина Janome MX 55 белый
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Теги товара: с вертикальным челноком, электромеханические
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Теги товара: с вертикальным челноком, электромеханические
Купить Швейная машина Janome MX 55 белый - по цене 11330 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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