Top.Mail.Ru
Картридж струйный Epson MX1XX XL C13T03P14A черный (6000стр.) (120мл) для Epson M1100/1120/2140 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Картридж струйный Epson MX1XX XL C13T03P14A черный (6000стр.) (120мл) для Epson M1100/1120/2140

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Картридж струйный Epson MX1XX XL C13T03P14A черный (6000стр.) (120мл) для Epson M1100/1120/2140
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217679
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для Epson
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х5х5
Вес, г.
200

Описание товара Картридж струйный Epson MX1XX XL C13T03P14A черный (6000стр.) (120мл) для Epson M1100/1120/2140

Картридж струйный Epson MX1XX XL C13T03P14A черный (6000стр.) (120мл) для Epson M1100/1120/2140

Отзывы о товаре Картридж струйный Epson MX1XX XL C13T03P14A черный (6000стр.) (120мл) для Epson M1100/1120/2140




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для Epson
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж струйный Epson MX1XX XL C13T03P14A черный (6000стр.) (120мл) для Epson M1100/1120/2140
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Epson MX1XX XL C13T03P14A черный (6000стр.) (120мл) для Epson M1100/1120/2140 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...