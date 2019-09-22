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Картридж Cactus CS-CB336 №140XL для HP DJ D4263/D4363/DJ J5783/J6413/PSC C4273/C4283, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Cactus CS-CB336 №140XL для HP DJ D4263/D4363/DJ J5783/J6413/PSC C4273/C4283, черный

1 Отзывы
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Картридж Cactus CS-CB336 №140XL для HP DJ D4263/D4363/DJ J5783/J6413/PSC C4273/C4283, черный - фото 1
Картридж Cactus CS-CB336 №140XL для HP DJ D4263/D4363/DJ J5783/J6413/PSC C4273/C4283, черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
  • Картридж Cactus CS-CB336 №140XL для HP DJ D4263/D4363/DJ J5783/J6413/PSC C4273/C4283, черный - фото 1
  • Картридж Cactus CS-CB336 №140XL для HP DJ D4263/D4363/DJ J5783/J6413/PSC C4273/C4283, черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 170714
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
D4263, D4363, J5783, J6413, PSC C4273, C4283
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х3
Вес, г.
83

Описание товара Картридж Cactus CS-CB336 №140XL для HP DJ D4263/D4363/DJ J5783/J6413/PSC C4273/C4283, черный

Картридж для струйных принтеров. Гарантирует длительную и качественную печать. Цвет - черный. Ресурс - 1300 страниц

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-CB336 №140XL для HP DJ D4263/D4363/DJ J5783/J6413/PSC C4273/C4283, черный

22.09.2019
Илья

Достоинства:
Не смог проверить

Недостатки:
Не работает с моделями, указанными на упаковке.

Комментарий:
На упаковке указана совместимость с C5283, но по факту не работает. К магазину претензий нет, т.к. у Вас в описании данная модель не указана.



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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
D4263, D4363, J5783, J6413, PSC C4273, C4283
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж для струйных принтеров. Гарантирует длительную и качественную печать. Цвет - черный. Ресурс - 1300 страниц
Самовывоз
Доставка
Отзывы
22.09.2019
Илья

Достоинства:
Не смог проверить

Недостатки:
Не работает с моделями, указанными на упаковке.

Комментарий:
На упаковке указана совместимость с C5283, но по факту не работает. К магазину претензий нет, т.к. у Вас в описании данная модель не указана.


Картридж Cactus CS-CB336 №140XL для HP DJ D4263/D4363/DJ J5783/J6413/PSC C4273/C4283, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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