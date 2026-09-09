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Тонер Картридж HP 81A CF281A черный (10500стр.) для HP LJ Pro M630dn/f/h/z купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонер Картридж HP 81A CF281A черный (10500стр.) для HP LJ Pro M630dn/f/h/z

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Тонер Картридж HP 81A CF281A черный (10500стр.) для HP LJ Pro M630dn/f/h/z
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
HP LaserJet M604dn M604, M604n, M605dn, M605dn M605, M605n, M605x, M606dn, M606dn M606, M606x, M630dn, M630dn M630, M630f, M630h, M630z, m604dn
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217667
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
HP LaserJet M604dn M604, M604n, M605dn, M605dn M605, M605n, M605x, M606dn, M606dn M606, M606x, M630dn, M630dn M630, M630f, M630h, M630z, m604dn
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х30х19
Вес, кг.
2.36

Описание товара Тонер Картридж HP 81A CF281A черный (10500стр.) для HP LJ Pro M630dn/f/h/z

Картридж заправлен и полностью готов для печати. Ресурс: 10500 страниц . Перед установкой встряхните картридж в горизонтальной плоскости. В моделях картриджей с установленной предохранительной чекой перед установкой также необходимо выдернуть чеку, потянув за ярлычок в направлении стрелки, указанной на нем. Установка и извлечение производится согласно инструкции по эксплуатации принтера.

Отзывы о товаре Тонер Картридж HP 81A CF281A черный (10500стр.) для HP LJ Pro M630dn/f/h/z




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
HP LaserJet M604dn M604, M604n, M605dn, M605dn M605, M605n, M605x, M606dn, M606dn M606, M606x, M630dn, M630dn M630, M630f, M630h, M630z, m604dn
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж заправлен и полностью готов для печати. Ресурс: 10500 страниц . Перед установкой встряхните картридж в горизонтальной плоскости. В моделях картриджей с установленной предохранительной чекой перед установкой также необходимо выдернуть чеку, потянув за ярлычок в направлении стрелки, указанной на нем. Установка и извлечение производится согласно инструкции по эксплуатации принтера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер Картридж HP 81A CF281A черный (10500стр.) для HP LJ Pro M630dn/f/h/z - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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