Тонер Картридж HP 81A CF281A черный (10500стр.) для HP LJ Pro M630dn/f/h/z
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
HP LaserJet M604dn M604, M604n, M605dn, M605dn M605, M605n, M605x, M606dn, M606dn M606, M606x, M630dn, M630dn M630, M630f, M630h, M630z, m604dn
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 217667
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
HP LaserJet M604dn M604, M604n, M605dn, M605dn M605, M605n, M605x, M606dn, M606dn M606, M606x, M630dn, M630dn M630, M630f, M630h, M630z, m604dn
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х30х19
Вес, кг.
2.36
Описание товара Тонер Картридж HP 81A CF281A черный (10500стр.) для HP LJ Pro M630dn/f/h/z
Картридж заправлен и полностью готов для печати. Ресурс: 10500 страниц . Перед установкой встряхните картридж в горизонтальной плоскости. В моделях картриджей с установленной предохранительной чекой перед установкой также необходимо выдернуть чеку, потянув за ярлычок в направлении стрелки, указанной на нем. Установка и извлечение производится согласно инструкции по эксплуатации принтера.
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Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
HP LaserJet M604dn M604, M604n, M605dn, M605dn M605, M605n, M605x, M606dn, M606dn M606, M606x, M630dn, M630dn M630, M630f, M630h, M630z, m604dn
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Картридж заправлен и полностью готов для печати. Ресурс: 10500 страниц . Перед установкой встряхните картридж в горизонтальной плоскости. В моделях картриджей с установленной предохранительной чекой перед установкой также необходимо выдернуть чеку, потянув за ярлычок в направлении стрелки, указанной на нем. Установка и извлечение производится согласно инструкции по эксплуатации принтера.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon
Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon
Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Тонер Картридж HP 81A CF281A черный (10500стр.) для HP LJ Pro M630dn/f/h/z - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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