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Тонер CANON C-EXV32 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонер CANON C-EXV32

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Тонер CANON C-EXV32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 332152
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х9х8
Вес, кг.
1.24

Описание товара Тонер CANON C-EXV32

Kyosei — это корпоративная философия Canon, которая лежит в основе нашего бренда, бизнеса и спонсорской деятельности. Kyosei — это японское слово, которое означает «жить и работать вместе во имя общего блага», концепция, которой придерживаются все сотрудники Canon. Эта философия определяет нашу миссию и наши ценности, отношение к сотрудникам и клиентам, а также способ ведения бизнеса.

Отзывы о товаре Тонер CANON C-EXV32




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
Kyosei — это корпоративная философия Canon, которая лежит в основе нашего бренда, бизнеса и спонсорской деятельности. Kyosei — это японское слово, которое означает «жить и работать вместе во имя общего блага», концепция, которой придерживаются все сотрудники Canon. Эта философия определяет нашу миссию и наши ценности, отношение к сотрудникам и клиентам, а также способ ведения бизнеса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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