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Картридж лазерный Xerox 106R03745 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж лазерный Xerox 106R03745 черный

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Картридж лазерный Xerox 106R03745 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
7020, C7025, C7030
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 319537
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Характеристики

Бренд
Xerox
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
7020, C7025, C7030
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х10х9
Вес, г.
867

Описание товара Картридж лазерный Xerox 106R03745 черный

Тонер-картридж Xerox 106R03745 черный, гарантирует бесперебойную и стабильную печать высокого качества — он изготавливается с применением технологии компании Xerox. Помимо этого, картридж Xerox 106R03745 существенно продлевает жизнь офисным устройствам Xerox VersaLink C7020/7025/7030 за счет идеальной совместимости.

Отзывы о товаре Картридж лазерный Xerox 106R03745 черный




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Характеристики
Бренд
Xerox
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
7020, C7025, C7030
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Тонер-картридж Xerox 106R03745 черный, гарантирует бесперебойную и стабильную печать высокого качества — он изготавливается с применением технологии компании Xerox. Помимо этого, картридж Xerox 106R03745 существенно продлевает жизнь офисным устройствам Xerox VersaLink C7020/7025/7030 за счет идеальной совместимости.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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