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Принт-картридж Pantum CTL-1100XC для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/ CM1100ADN/CM1100ADW 2.3k cyan купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Принт-картридж Pantum CTL-1100XC для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/ CM1100ADN/CM1100ADW 2.3k cyan

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Принт-картридж Pantum CTL-1100XC для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/ CM1100ADN/CM1100ADW 2.3k cyan - фото 1
Принт-картридж Pantum CTL-1100XC для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/ CM1100ADN/CM1100ADW 2.3k cyan - фото 2
Принт-картридж Pantum CTL-1100XC для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/ CM1100ADN/CM1100ADW 2.3k cyan - фото 3
Принт-картридж Pantum CTL-1100XC для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/ CM1100ADN/CM1100ADW 2.3k cyan - фото 4
Принт-картридж Pantum CTL-1100XC для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/ CM1100ADN/CM1100ADW 2.3k cyan - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Совместимость
для Pantum
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
для C1100, CM1100
Цвет
синий
Ресурс печати, копий
2300
  • Принт-картридж Pantum CTL-1100XC для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/ CM1100ADN/CM1100ADW 2.3k cyan - фото 1
  • Принт-картридж Pantum CTL-1100XC для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/ CM1100ADN/CM1100ADW 2.3k cyan - фото 2
  • Принт-картридж Pantum CTL-1100XC для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/ CM1100ADN/CM1100ADW 2.3k cyan - фото 3
  • Принт-картридж Pantum CTL-1100XC для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/ CM1100ADN/CM1100ADW 2.3k cyan - фото 4
  • Принт-картридж Pantum CTL-1100XC для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/ CM1100ADN/CM1100ADW 2.3k cyan - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
6 520 руб.  8 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 583796
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Характеристики

Бренд
Pantum
Тип товара
Совместимость
для Pantum
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
для C1100, CM1100
Цвет
синий
Ресурс печати, копий
2300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х13х13
Вес, г.
900

Описание товара Принт-картридж Pantum CTL-1100XC для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/ CM1100ADN/CM1100ADW 2.3k cyan

Картридж лазерный Pantum CTL-1100XC совместим с лазерными МФУ для офисного использования моделей Pantum C1100 и Pantum CM1100. Если вам необходимо выполнять печать множества документов и изображений в цвете, этот оригинальный компонент станет оптимальным выбором. Изделие содержит запас голубого тонера-порошка, используемого при цветной печати. Его ресурс позволит выполнить печать как минимум 2300 страниц в высоком качестве и сэкономить средства на заправке печатающего устройства. Тонер-картридж для лазерной печати Pantum CTL-1100XC обеспечивает создание отпечатков с верной цветопередачей, малым временем высыхания, устойчивостью к смазыванию. Оригинальный расходник (1 ед. в комплекте) поставляется в картонной упаковке.

Отзывы о товаре Принт-картридж Pantum CTL-1100XC для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/ CM1100ADN/CM1100ADW 2.3k cyan




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Pantum
Тип товара
Совместимость
для Pantum
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
для C1100, CM1100
Цвет
синий
Ресурс печати, копий
2300
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж лазерный Pantum CTL-1100XC совместим с лазерными МФУ для офисного использования моделей Pantum C1100 и Pantum CM1100. Если вам необходимо выполнять печать множества документов и изображений в цвете, этот оригинальный компонент станет оптимальным выбором. Изделие содержит запас голубого тонера-порошка, используемого при цветной печати. Его ресурс позволит выполнить печать как минимум 2300 страниц в высоком качестве и сэкономить средства на заправке печатающего устройства. Тонер-картридж для лазерной печати Pantum CTL-1100XC обеспечивает создание отпечатков с верной цветопередачей, малым временем высыхания, устойчивостью к смазыванию. Оригинальный расходник (1 ед. в комплекте) поставляется в картонной упаковке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Принт-картридж Pantum CTL-1100XC для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/ CM1100ADN/CM1100ADW 2.3k cyan - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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